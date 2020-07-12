Дощі з грозами в більшості областей і спека до +33: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні в неділю, 12 липня, буде дощовою на заході та в центрі країни. Температура повітря досягне +33 тепла в південно-східних областях.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в денний час доби очікуються грозові дощі у всіх західних областях. У центральному регіоні дощ з грозами буде тільки вдень. В інших областях опади малоймовірні, буде сонячна погода. Вітер по Україні становитиме 5-8 метрів за секунду.

Так, на заході, як для літа в Україні буде прохолодно. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +19 градусів вдень, вночі температура подекуди знизиться до +12 градусів.

У центральних і північних областях буде тепліше - від +25 до +32 тепла, вночі температура буде в межах +15 +18 градусів.

На південному сході країни очікується ще більше тепла. Вдень буде від +28 до +33 тепла, а вночі від +14 до +22 градусів.

Фото: погода в Україні на 12 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні також прогнозують дощ з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів тепла, а вночі буде від +16 до +18 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 12 липня (meteo.gov.ua)

Як писало РБК-Украина, раніше рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Також повідомлялося, що західній Україні 10-13 липня загрожують нові повені.