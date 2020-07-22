Дощі у чотирьох областях та спека на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 липня переважно на всій території України буде спостерігатися суха погода, а дощі пройдуть лише у чотирьох областях. Температура повітря у регіонах коливатиметься від +20 до +32 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі з грозами сьогодні прогнозують у Чернівецькій, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У всіх інших регіонах очікується помірна хмарність.

У західних областях температура вдень буде в межах +20 +23, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +9 +15.

У центральних та північних областях температура вдень коливатиметься від +20 до +29, а вночі від +12 до +18.

У східних та південних областях температура вдень спостерігатиметься від +26 до +32. Вночі вона опуститься до +13 +20.

Фото: погода в Україні на 22 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде суха та тепла погода. Температура повітря вдень очікується від +21 до +25, а вночі від +13 до +18 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 22 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, цього тижня погода в Україні буде дощовою на заході та спекотною на півдні: температура повітря місцями підніметься до +30 градусів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у Києві через зливу та сильний вітер сталися підтоплення та повалення дерев.