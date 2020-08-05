Дощі у чотирьох областях і спека до +32: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 серпня, переважно на всій території України буде спостерігатися суха та спекотна погода, а дощі пройдуть лише у чотирьох західних областях. Температура повітря у регіонах коливатиметься від +27 до +32 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, дощі з грозами сьогодні прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У всіх інших регіонах очікується помірна хмарність.

У західних областях температура вдень буде в межах +27 +32, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 +22.

У центральних та північних областях температура вдень коливатиметься від +29 до +32, а вночі від +14 до +16.

У східних та південних областях температура вдень спостерігатиметься від +28 до +32. Вночі вона опуститься до +11 +18.

Фото: погода в Україні на 5 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха та тепла погода. Температура повітря вдень очікується від +27 до +32, а вночі від +12 до +16 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 5 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні в перший повний тиждень серпня буде теплою, а дощів і гроз на території країни не очікується.

Крім того, в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.