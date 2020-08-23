ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, Неділя 23 серпня 2020 08:31
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Висока ймовірність пожеж буде переважно на заході країни

У неділю, 23 серпня, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність виникнення вогню присутня в кількох областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, 23 серпня в Україні, крім більшості західних і Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні.

Також повідомлялося, якою буде погода в ці вихідні.

Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДСНСпожарная опасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся