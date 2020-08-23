Фото: ліквідація лісової пожежі (dsns.gov.ua)

Висока ймовірність пожеж буде переважно на заході країни

У неділю, 23 серпня, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність виникнення вогню присутня в кількох областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укргідрометцентру, 23 серпня в Україні, крім більшості західних і Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні попередили про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні.

Також повідомлялося, якою буде погода в ці вихідні.

Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.