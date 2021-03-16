Дощі у більшості областей та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощ буде йти у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму. У всіх інших регіонах - похмуро та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде спостерігатися від +3 до +8 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +4.

У центральних та північних областях температура повітря вдень очікується від +6 до +9, а вночі вона опуститься до +1... +3.

У східних та південних регіонах температура повітря вдень прогріється до +5 +10, а вночі вона буде від -1 до +5 градусів.

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень буде від +6 до +9, а вночі від 0 до +3 градусів.