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Дощі на більшій частині України та похолодання на заході: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 14 квітня, дощі перейдуть на більшу частину країни. На заході очікує похолодання до +6 градусів, на сході тепла погода збережеться - до +17.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощова погода прогнозується на заході, півдні і півночі країни. У центральних, окрім Полтавської області, і східних областях опади не очікуються.

При цьому на заході очікується похолодання - у Львівській та Івано-Франківській +6+8, вдень +2+5 вночі, на Закарпатті до +9, вдень +6 вночі, в інших західних регіонах +8+11 тепла вдень, вночі +3+6. У центрі і на півночі країни буде трохи тепліше - +13+16 градусів вдень, вночі +6+9. У східних регіонах стовпчики термометрів покажуть +15+17 вдень і +6+9 уночі. На півдні температура знизиться до +13+15 вдень, в Одеській області +10+12, вночі +5+8.

Прогноз в Києві

У столиці очікується мінлива хмарність, але опадів не буде. Температура повітря вдень становитиме +14+16 градусів, вночі +7+9.

Зазначимо, раніше синоптики оприлюднили прогнози погоди на тиждень.

Також РБК-Україна писало, що з заходу в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе грозові зливи.

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