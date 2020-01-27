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До +7 вдень та нічне похолодання: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     27.01.2020 - 08:00
До +7 вдень та нічне похолодання: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень очікується до +5

Погода в Україні сьогодні, 27 січня, буде переважно теплою та малохмарною, вдень очікується до +7 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На початку тижня в Україні збережеться сприятлива та малохмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +5, лише на півночі прогнозують від +1 до +3. У південних областях очікується від +4 до +6 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про нічне похолодання на всій території країни. Вночі очікується зниження температури повітря до 0...-4 градусів. Опадів у понеділок не прогнозують.

До +7 вдень та нічне похолодання: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде також сухо та тепло. Температура повітря вдень триматиметься в межах +3...+5 градусів. Вночі термометри покажуть від 0 до -2 градусів морозу.

До +7 вдень та нічне похолодання: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на останні дні січня. У Гідрометцентрі прогнозують повернення дощів та мокрого снігу. Опади накриють більшість областей України. За даними синоптиків, дощова погода утримається до кінця січня.

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