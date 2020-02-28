Дощ зі снігом та тепло до +9: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 28 лютого тепла, дощі зі снігом на заході та сході, а температура повітря коливається від +3 до +9. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні дощі зі снігом. Вдень +3+6, а вночі -1+1. На півночі країни мінлива хмарність, без опадів, вдень +3+6, а вночі -1+2.

У центральних та південних областях теж без опадів, вдень +4+9, а вночі -1+4. Також повідомляється, що на сході сьогодні сніг з дощем, вдень +5+7, а вночі +2+5.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вдень +4+6, а вночі -1+1.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про сильні пориви вітру та високу ймовірність сходження снігових лавин у Карпатах. У південно-східній частині Карпат прогнозували пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї - до 25-30 м/с.

Також рятувальники закликали утриматися від походу в гори у зв'язку з погіршенням погоди.