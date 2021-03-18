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Дощ зі снігом та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 березня, в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Вдень температура повітря в областях буде в межах +2... +8 градусів, однак вночі у деяких регіонах на заході та півночі країни все ще можливі заморозки

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні опади оминуть Закарпатську, Волинську, Рівненську, Чернівецьку та Сумську області. У всіх інших західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях буде йти мокрий сніг. На сході та півдні України - дощі.

У західних областях температура повітря вдень очікується від +2 до +6, а вночі вона буде в межах -1... +3.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1... +3.

У південних та східних регіонах температура повітря коливатиметься від +3 до +8, а вночі вона буде від +1 до +4.

Прогноз в Києві

У Києві та області буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +3 до +5, а вночі від -1 до +3 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні принесе потепління 22-23 березня. А поки українців чекає прохолодний, вологий і похмурий тиждень.

Також РБК-Україна писало, що в Карпатах через снігопади та хуртовини існує ризик сходження лавин.

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