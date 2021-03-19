RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощ зі снігом та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 19 березня, на майже у всіх областях України спостерігатимуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вдень в країні коливатиметься від 0 до +8, однак вночі на у деяких західних регіонах вона опуститься до -6 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні опади оминуть Волинську, Рівненську, Сумську області та Крим. У всіх інших західних, північних, центральних та північних регіонах буде йти мокрий сніг. На півдні країни очікуються дощі.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від 0 до +5, а вночі вона опуститься до -6... -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +2 до +7 градусів, а вночі від -2 до +3.

У східних та південних регіонах температура повітря очікується від +3 до +8. Вночі стовпчики термометрів покажуть +3... +8 градусів.

Прогноз в Києві

У Києві та області буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від +3 до +6, а вночі від -1 до +1 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні з 19 по 21 березня буде морозною, опадів очікується небагато, але небо буде похмурим, а повітря - холодним.

Також РБК-Україна писало, що в країні потеплішає 22-23 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Карпати продовжує засипати снігом. Зберігається небезпека сходження лавин
Прогноз погоди