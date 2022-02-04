RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Довибори в Раду: ЦВК сформувала окружну комісію в Чернігівській області

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала в Чернігівській області виборчу окружну комісію на довиборах до Верховної Ради. До неї включили 18 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.

"ЦВК сформувала окружну виборчу комісію округу №206 (Чернігівська область) на виборах 27 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до неї увійшли 18 осіб, включаючи п'ятьох представників від депутатських фракцій, представлених у Верховній Раді.

Нагадаємо, довибори в Раду по 206 округу призначали у зв'язку загибеллю народного депутата Антона Полякова у жовтні минулого року.

Детальніше про претендентів на вакантне місце в парламенті і політичні розклади - в матеріалі РБК-Україна "Ударний округ. Навіщо кличку депутатський мандат у Чернігові і чи відповість "Слуга народу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Центральна виборча комісіяСлуга народаУДАРДовибори в Раду