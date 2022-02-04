Довибори в Раду: ЦВК сформувала окружну комісію в Чернігівській області

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сформувала в Чернігівській області виборчу окружну комісію на довиборах до Верховної Ради. До неї включили 18 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.
"ЦВК сформувала окружну виборчу комісію округу №206 (Чернігівська область) на виборах 27 березня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до неї увійшли 18 осіб, включаючи п'ятьох представників від депутатських фракцій, представлених у Верховній Раді.
Нагадаємо, довибори в Раду по 206 округу призначали у зв'язку загибеллю народного депутата Антона Полякова у жовтні минулого року.
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