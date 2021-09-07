Довибори на 197-му окрузі: що відомо про кандидата від "Слуги народу"

Президентська партія "Слуга народу" остаточно визначилася, кого висуватиме на 197-му окрузі у Черкаській області .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як відомо, на парламентських виборах 2019 року у цьому окрузі переміг кандидат "Слуги народу" Олександр Скічко. Але півроку тому він став головою Черкаської ОДА. А тому звільнилося вакантне місце нардепа-мажоритарника, який у Раді представлятиме міста і села округу. Це - Золотоноша та Канів, декілька районів Черкас, Золотоніський район, частина Канівського та Черкаського районів.

Цього разу від "Слуги народу" за перемогу на окрузі боротиметься мер Золотоноші Черкаської області Віталій Войцехівський. Його персону затвердили напередодні на засіданні політради партії у Києві.

Віталій Войцехівський на посаді міського голови - з листопада 2010-го року. У 2020 році був обраний мером втретє.

До роботи керівником міста він працював на різних посадах у Київметробуді, а також на заводі "Златогор". У 2015-му став лауреатом премії "Людина року".

Вже сьогодні Віталій Войцехівський передасть ЦВК всі відповідні документи.

У "Слузі народу" вважають, що ніяких перепон для реєстрації його як кандидата не має бути. Зокрема, в нього немає обмежень щодо в’їзду-виїзду, які часто хвилює Центрвиборчком.

"Ми за роботою Віталія Войцехівського спостерігали останні півроку. Коли людина є фаховим мером, він балотується від партії "Слуга народу" і отримує підтримку, то логічно запропонувати йому балотуватися у Верховну Раду", - заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він розповів, що партія ще в липні перевірила рейтинг кандидата. Навіть зібрали понад 20 тис підписів на підтримку Віталія Войцехівського.

Олександр Корнієнко висловив сподівання, що після перемоги на окрузі Віталій Войцехівський підсилить команду "Слуги народу" в парламентському комітеті регіонбуду та адвокуватиме зміни, які впроваджує влада для розвитку громад.

"Нам імпонує, що він є одним із адептів децентралізації. Він активно підтримує цю реформу. Сьогодні була зустріч з керівництвом децентралізаційного комітету та обговорювали шляхи зміцнення ресурсної бази громад", - сказав Олександр Корнієнко.

Зі свого боку, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що у вищій владі потрібні досвідчені люди з регіонів, які зможуть вдосконалювати реформу децентралізації.

"Якщо людина тричі була мером, ми звертаємо увагу на такий професіоналізм та доброчесність. У нього дуже велика підтримка. Якщо 60% місцевих жителів тричі обирали його мером, то він дійсно заслуговує на повагу", - сказав він.

Майбутній учасник довиборів на Черкащині вже проїхав всі громади 197-го округу, поспілкувався з місцевими та дізнався про їхні проблеми. Це дозволило створити конкретний план позитивних змін, на які очікують люди.

На посаді народного депутата Віталій Войцехівський планує, зокрема, працювати над продовженням реалізації на Черкащині інфраструктурних ініціатив Президента України з поліпшення стану доріг, капремонту медзакладів та дитсадків.

Також своїм призначенням у статусі народного депутата Віталій Войцехівський вбачає запуск інвестиційних проєктів, які збільшуватимуть робочі місця в регіоні.

"Якщо збільшити робочі місця, це буде додаткове надходження платежів. Ми розуміємо, що ПДФО - це основна стаття доходу місцевих бюджетів. Що для цього можна зробити і в Золотоноші, і на Черкащині - це створення індустріальних парків", - наголосив він.

Ще одним напрямком роботи стане збільшення туристичного потенціалу регіону. За його задумом, на Черкащині варто створити так зване "туристичне кільце". До нього можуть увійти відомі локації, пов’язані з історичними постатями Богдан Хмельницький та Тарас Шевченко, а також місто Умань.

"Варто створити туристичне кільце. В межах цього кільця наш регіон може відвідувати більше 2 млн туристів на рік. Все це також стимулюватиме збільшення робочих місць", - розповів Віталій Войцехівський.