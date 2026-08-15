Вокруг "Хартии" разгорелся скандал из-за Ермака: что известно и как реагирует корпус

Главное: Суть скандала: Армейский корпус "Хартия" присоединился к программе юридической поддержки "Адвокат+", которую запустил Ермак, фигурирующий в деле НАБУ.

Армейский корпус "Хартия" присоединился к программе юридической поддержки "Адвокат+", которую запустил Ермак, фигурирующий в деле НАБУ. Критика изнутри: Военнослужащий "Хартии" и писатель Сергей Жадан публично осудил сотрудничество, сравнив Ермака с Медведчуком.

Военнослужащий "Хартии" и писатель Сергей Жадан публично осудил сотрудничество, сравнив Ермака с Медведчуком. Позиция командования: Командир Игорь Оболенский рассказал, что Ермак помог созданию "Хартии", и подчеркнул, что участие в программе поддержки добровольное.

Что произошло

Вчера на Facebook-странице "Хартии" появилась публикация, что к "Адвокату+" присоединились все 8 подразделений армейского корпуса.

"Это значит, что у шести бригад и двух полков будет еще более надежный юридический тыл. Адвокаты инициативы уже начинают работу с хартийцами. Спасибо за сотрудничество Национальной ассоциации адвокатов Украины и профильному комитету под руководством Андрея Ермака", - говорилось в публикации.

Такое сотрудничество корпуса с бывшим руководителем Офиса президента, имеющего подозрение от НАБУ, вызвало возмущение сначала в социальных сетях, но впоследствии недовольство выразили даже в самой бригаде.

Кто критикует

С громким заявлением по поводу сотрудничества с Ермаком выступил сегодня писатель Сергей Жадан, являющийся военнослужащим "Хартии".

"Лично не вижу разницы между адвокатом Ермаком и адвокатом Медведчуком. Не хотел бы, чтобы меня адвокатировал этот человек", - написал Жадан на странице Facebook.

По его мнению, корпусу следует "правильно и открыто прокоммуницировать эту историю".

"Хартия - это опыт и работа тысяч бойцов и командиров, которые нельзя обесценивать и глупо отрицать", - добавил Жадан.

Как реагирует командование

Командир корпуса Игорь Оболенский отреагировал на критику публикацией в Facebook. По его словам, Ермак является одним из тех, кто поддерживал "Хартию" с самого ее зарождения.

"В свое время в 2023 году Андрей Ермак был одним из тех, кто открыл нам дверь к созданию подразделения и помогал в его обеспечении. Он помог убедить президента в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать. И для меня признаком порядочности и человечности является помнить о помощи и поддержке. Независимо от должности или даже репутационных вызовов", - заявил Оболенский.

Он также добавил, что программа "Адвокат+" - добровольная, поэтому военным "Хартии" самим решать, пользоваться ею или нет. Корпус также открыт и для других программ юридической поддержки военных.

Что говорит основатель "Хартии"

Скандал вокруг "Хартии" прокомментировал и основатель подразделения - Всеволод Кожемяко. На своей странице в Facebook он отметил, что Ермак часто "путешествует по подразделениям" в зоне боевых действий, но только "Хартия" открыто об этом прокоммуникировала. И это было решение командира корпуса.

"Командиры военных подразделений должны делать разнообразные шаги вне боевых действий для того, чтобы улучшить обеспечение своего батальона, бригады, корпуса и приблизить это обеспечение хотя бы к 10-15% от потребности. Поэтому я не собираюсь осуждать Командование корпуса, или сам посыпать голову пеплом", - написал Кожемяко.

Он также призвал критиков не презирать людей, "к которым вчера говорили с уважением".

"Так как репутация "Хартии" создавалась годами и сотнями боев, тяжелым трудом, победой и кровью людей, которые выполняли и выполняют приказы благодаря доверию к командирам", - резюмировал Кожемяко.