Доверие Украины к странам НАТО подорвано из-за невыполнения обещанного, - генсек

Генсек напомнил, что США несколько месяцев не могли выделить новое финансирование для продолжения помощи Украине из-за разногласий в Конгрессе. При этом страны Европы передали украинским защитникам гораздо меньше снарядов, чем было обещано ранее.

Такие события, по словам Столтенберга, привели к тому, что Россия получила инициативу, а украинские защитники были вынуждены уйти в оборону.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили обещанного, подорвал доверие", - сказал генсек.

Но, как уточнил Столтенберг, Киев продолжает верить в своих союзников, и теперь все зависит от них.

Генсек подчеркнул, что на фоне таких неудач в поставках странам Запада необходимо пересмотреть формат помощи Украине.

"Нам нужна более надежная, институциональная основа для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, подотчетность и распределение нагрузки", - сказал Столтенберг.