Справка ОК-5: 5 вещей, которые нужно проверить, чтобы не потерять пенсионный стаж

Справка ОК-5 формируется автоматически. В ней есть информация о стаже, начисленной зарплате и уплате взносов в разрезе работодателей, лет и месяцев. Пенсионный фонд призывает граждан самостоятельно контролировать эти данные.

Что проверить в справке ОК-5

1. Месяцы без страхового стажа. Если за отдельный месяц нет данных об уплате взноса, в страховом стаже может появиться пробел. Особенно важно это тем, кому до пенсии осталось несколько лет.

2. Зарплата, с которой платили ЕСВ, ниже ожидаемой. ЕСВ – это единственный социальный вклад. В справке указана зарплата, с которой его платили. Она влияет не только на стаж, но и размер пенсии: чем меньше официальная зарплата, тем меньше заработок учитывается в формуле.

3. Работодатель есть, а взноса за отдельные месяцы нет. Человек работал, а в реестре за определенные месяцы видна проблема с уплатой взносов. Здесь действуют новые правила.

Со 2 августа 2026 года вступил в силу закон №4851-IX от 9 апреля 2026 года. В страховой стаж для назначения пенсии по возрасту теперь относят периоды работы, за которые работодатель начислил взносы (не менее минимального) и подал отчетность, но не уплатил их.

Есть нюанс. Такие периоды идут в стаж только для того, чтобы определить право на пенсию. Для расчета ее размера месяцы, за которые взносы фактически не уплатили, не принимают во внимание. В Пенсионном фонде подчеркивают, что закон не освобождает работодателей от обязанности уплатить взносы.

4. Периодов работы вообще нет в ОК-5. Это сигнал проверить трудовую книжку, документы о работе и другие доказательства. С 1 января 2004 г. все сведения о стаже, начислении и уплате взносов за каждого работника накапливаются в системе персонифицированного учета. Поэтому вопросы могут возникнуть к людям со стажем до 2004 года.

5. Неполный месяц стажа из-за недостаточной суммы ЕСВ. Чтобы месяц засчитали как полный, должно быть уплачено не менее минимального страхового взноса. Если взнос меньше, месяц может не засчитаться как полный. Его можно будет дополнить добровольной оплатой по соответствующим правилам.

Как заказать справку ОК-5

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться можно через Действие. Подпись, квалифицированная электронная подпись (КЭП) или систему ID.GOV.UA BankID.

Далее в разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите "Запрос на получение электронных документов". Там можно заказать справку по форме ОК-5 или ОК-7.

Напомним, экономистка CASE Украина Светлана Довгаленко в колонке для РБК-Украина рассказала, почему солидарная пенсионная система не гарантирует достойную старость .

Украинская пенсия замещает только 20-25% прежнего заработка, а в странах ОЭСР – в среднем 63%.