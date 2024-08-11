"Вечный" лидер. Кто такой Си Цзиньпин и как он пришел к власти в Китае

За более 10 лет на посту главы КНР Си Цзиньпин сконцентрировал в своих руках всю власть над партией, государством и вооруженными силами. После внесения изменений в конституцию он получил возможность управлять страной неограниченное количество времени. В Китае Си называют лидером нации наравне с "великим кормчим" Мао Цзэдуном.
Подробнее о биографии Си Цзиньпина и его пути к власти – в материале РБК-Украина.
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Си Цзиньпин родился в 1953 году в семье влиятельного государственного деятеля. Его отец революционер и коммунист Си Чжуньсюн был близок к первому руководителю КНР Мао Цзэдуну и после основания Республики занимал должность заместителя председателя Госсовета.
Детство Си Цзиньпина прошло в элитном районе Пекина, где проживали партийные руководители. Таких как он называли "красными принцами" или "кронпринцами" – родственники государственных лидеров, которые получают в "наследство" высокие должности или бизнес.
Однако в начале 1960-х отца Си Цзиньпина обвинили в антипартийном заговоре, отстранили от должности и арестовали. В КНР началась Великая пролетарская культурная революция под руководством Мао, целью которой было очищение китайского общества от "остатков капиталистических и традиционных элементов".
Дом семьи Си разграбили, мать будущего лидера Китая была вынуждена публично осудить своего мужа как врага революции. По некоторым данным, одну из сестер Си довели до самоубийства.
Самого Си Цзиньпина отправили в село по программе Мао, которая предусматривала "трудовое перевоспитание" привилегированной молодежи из крупных городов в сельской местности. 15-летний юноша уехал в провинцию Шенси и на протяжении 6 лет работал в коммуне на сельскохозяйственных работах.
Впоследствии в поселке, где находился Си Цзиньпин, был создан музей. Его посетителям рассказывают, что парень носил навоз на поля, чинил дамбы и дороги. Жил в пещере, а его кровать была полна паразитов. Вечером после трудового дня Си Цзиньпин посвящал время чтению работ Мао Цзэдуна.
В селе Си установил хорошие отношения с жителями, что способствовало его продвижению в политической карьере.
Си Цзиньпин присоединился к Коммунистической партии Китая (КПК) после 8 неудачных попыток из-за ареста отца. Сначала был избран секретарем сельской партийной организации. В 1975 году поступил в Пекинский университет Цинхуа на специальность "химическая инженерия".
К слову, отца Си реабилитировали в 1977 году и назначили губернатором провинции Гуандун.
После учебы Си Цзиньпин начал карьеру с должности секретаря Канцелярии Госсовета КНР у бывшего подчиненного его отца Ген Бяо. Однако там он работал недолго и был направлен в провинцию Хэбэй на должность заместителя партийного секретаря округа Чжендин.
Впоследствии Си работал в четырех провинциях: Хэбэй (1982-1985), Фуцзянь (1985-2002), Чжэцзян (2002-2007) и Шанхай (2007). Занимал высокие партийные должности, также был губернатором нескольких провинций.
В 1985 году посетил США. Он поехал в Айову, чтобы исследовать сельское хозяйство. Ночевал в доме обычной местной жительницы.
С 1998 по 2002-й Си изучал марксистскую теорию и идеологическое образование в Университете Цинхуа, получил степень доктора права и идеологии.
Си Цзиньпин поднялся по партийной лестнице КПК до национального уровня, когда в 2002 году был избран членом Центрального комитета 16-го созыва. Он смог привлечь внимание высшего руководства страны и СМИ благодаря своей жесткой антикоррупционной политике по отношению к чиновникам в Чжэцзяне.
В 2007 году вошел в состав секретариата ЦК КПК. Уже тогда о Си Цзиньпине начали говорить как о следующем лидере республики после Ху Цзиньтао (председатель КНР в 2003-2013 годах). В последующие годы работал на должностях заместителя председателя КНР, заместителя председателя Военного совета ЦК КПК.
В ноябре 2012 на 18-м пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая. В марте следующего года Китайское собрание народных представителей провозгласило его новым Председателем КНР.
Правление Си ознаменовалось развертыванием экономических реформ и началом широкой программы борьбы с коррупционерами, когда были арестованы влиятельные чиновники и партийные деятели.
При этом лидера КНР обвиняли в том, что он использовал антикоррупционную кампанию как политический инструмент для устранения потенциальных оппонентов и консолидации власти.
Также начал борьбу с "инакомыслием": гражданские свободы сократились и усилилась цензура.
Си Цзиньпин заявил, что все государственные СМИ должны "воплощать волю партии и защищать ее авторитет". Были введены ограничения в интернете и заблокирован доступ к ряду сайтов (Google, YouTube, Facebook, Instagram и т.д.). В то же время популярное приложение TikTok, запущенное в КНР, власти многих стран называют возможным элементом китайской разведки и инструментом пропаганды.
В октябре 2016 года Коммунистическая партия присвоила Си статус "основного лидера", который ранее предоставляли только Мао Цзэдуну, Дэн Сяопину и Цзян Цзэминю.
Год спустя КПК проголосовала за закрепление в уставе партии имени и идеологии лидера КНР – "Мнение Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эру". Такой чести раньше был удостоен лишь "великий кормчий" Мао. Позднее идеология Си также была закреплена в конституции.
Власть Си Цзиньпина еще больше усилились после того, как партия приняла "историческую резолюцию", восхваляющую его "решающую роль" в обновлении китайской нации. В документе приветствуются усилия Си по борьбе с бедностью и коррупцией.
В марте 2018 года в конституцию Китая были внесены поправки, отменившие ограничения на два срока пребывания в должности главы КНР.
Следует отметить, что эти ограничения были разработаны с целью не допустить появления "вечного" лидера, как Мао Цзэдун, сделав упор на коллективное руководство, а не на единоличное правление и культ личности.
На съезде КПК в 2022 году Си Цзиньпин был третий раз переизбран на должность генсекретаря партии. Тогда же он рассказал о намерении сделать Китай современным социалистическим государством к 2035 году, а к 2049 году привести нацию к позициям "лидера в мире с точки зрения совокупной национальной силы и международного влияния".
После "обнуления" сроков Си смог остаться на высшем руководящем посту на третью каденцию. За его кандидатуру в 2023 году проголосовали все 2 952 делегата Всекитайского собрания.
Таким образом, Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках достаточную власть для того, чтобы формировать состав политбюро по своему усмотрению. Хотя формально в Китае существует несколько политических сил, конституция закрепляет руководящую роль именно Коммунистической партии. Большинство своих полномочий Си получает как глава КПК и Центрального военного совета.
В то же время он использует пост верховного лидера, чтобы представлять себя лицом Китая, проводя активную внешнюю политику и стремясь закрепить за КНР статус "великого государства".
При подготовке материала использовались: публикации BBC, Asia Society Policy Institute, The Nikkei, Bloomberg.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину лидер Китая Си Цзиньпин заявил о нейтралитете и ограничивался призывами к деэскалации. Позже Китай представил свой "мирный план", в котором отмечается необходимость переговоров и критикуются санкции против РФ.
При этом КНР продолжает сотрудничать с Россией, хотя и исключает обвинения в оказании военной помощи агрессору.