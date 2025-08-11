Пожизненные выплаты и скидки: Кабмин предлагает льготы участникам Революции Достоинства

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий государственную поддержку лиц, принимавших участие в Революции Достоинства. Они получат ряд льгот и гарантий.

Документ предлагает предоставление участникам отдельной категории, которая будет отличаться от статуса ветеранов войны, а также льготы и гарантии от государства.