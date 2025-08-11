RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пожизненные выплаты и скидки: Кабмин предлагает льготы участникам Революции Достоинства

Фото: Кабмин согласовал законопроект о соцзащите участников Революции Достоинства (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Правительство Украины поддержало законопроект, который предусматривает ряд льгот и социальных гарантий для пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

Что предлагает документ

  • Медицинская помощь. Бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов), протезы, реабилитация, необходимые медуслуги, а также лекарства и медизделия по госпрограммам.
  • Образование и трудоустройство. Профессиональная адаптация, целевая поддержка для обучения в ПТУ, колледжах и университетах.
  • Социальная защита. Полная (100%) скидка на коммунальные услуги и топливо для пострадавших с инвалидностью, 75% скидка - для других пострадавших, 50% - для нетрудоспособных членов семей погибших.
  • Транспорт. Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а также скидки или бесплатные междугородние поездки в зависимости от статуса.
  • Финансовая поддержка. Повышение пенсий или пожизненная помощь в размере 25-50% прожиточного минимума, а также ежегодная разовая выплата ко Дню Независимости.

Документ теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

Напомним, что 11 марта Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий государственную поддержку лиц, принимавших участие в Революции Достоинства. Они получат ряд льгот и гарантий.

Документ предлагает предоставление участникам отдельной категории, которая будет отличаться от статуса ветеранов войны, а также льготы и гарантии от государства.

