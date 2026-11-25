Летом в одном из сел Херсонской области работники ТЦК задержали мужчину с инвалидностью с детства, которую ему установили пожизненно еще в 1999 году. В 2005 году суд признал его недееспособным.

Несмотря на это, ВЛК признала мужчину годным к военной службе. Этой осенью к Лубинцу обратился близкий человек этого украинца.

" У меня один вопрос: как при наличии многолетних документально подтвержденных обстоятельств по поводу состояния здоровья и решения о недееспособности смогли принять такой вывод?" , - спросил омбудсман.

Обращение в полицию и Минобороны

Лубинец направил правоохранителям сообщение о возможном уголовном правонарушении. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366 УК Украины.

Также он направил в Миноборону письмо реагирования для принятия мер, предусматриваемых законодательством, и решения вопроса об увольнении мужчины с военной службы.

"Произвол во время мобилизации - недопустим! Каждый такой случай будет предметом моего реагирования", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что ни одно должностное лицо не имеет права игнорировать закон, пренебрегать документами об инвалидности или нарушать права человека из-за своих служебных полномочий. Особенно это касается людей, которым из-за их состояния требуется дополнительная защита государства.

"Мобилизация не означает вседозволенность", - заявил омбудсмен.