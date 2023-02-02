Долгосрочная перспектива. В Британии объяснили позицию по истребителям для Украины

Так, на Даунинг-стрит отметили, что для полной подготовки пилота могут понадобиться годы, а сейчас Британия сосредоточена на оказании помощи, которую Украина может использовать в краткосрочной перспективе.

"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", - сказал официальный представитель премьер-министра Риши Сунака.

Он добавил, что текущая программа обучения скоростным реактивным самолетам Великобритании длится пять лет.

Так, стратегия Сунака состоит в том, чтобы "сосредоточиться на том, как мы можем помочь Украине защитить свою страну и оттолкнуться в этом году".