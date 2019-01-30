Довіра українців до соцопитувань впала до рівня початку 2000-х

Соціологи пов'язують цей факт з виборами і появою фейкових даних

В октябре 2018 года 43% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 20% - не доверяли, остальные не имели мнения по этому поводу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Таким образом, уровень доверия к данным социологических опросов снизился за последний год на 4 процентных пункта (в 2017 году был 47%). Баланс доверия и недоверия (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто доверяет) составляет +23% (в 2016-2017 годах был +36%).

Последний раз такой низкий уровень доверия к соцопросам наблюдался в начале 2000-х годов, после чего знаходися на стабильном уровне.

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Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, за последний год доверие к социологическим организацием, которое была стабильно в течение десяти лет, статистически значимо снизилась. "Скорее всего, это связано с выборами, со все более широким употреблением в избирательной кампании грязных технологий, с использованием фейковых данных, появлением псевдосоциологических компаний, недобросовестной критикой профессиональных компаний теми, кто считает обнародованные данные невыгодными для своей политической силы", - добавил он.

КМИС провел опрос 26 октября по 4 ноября 2018 года среди 2043 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце 2018 года наименьшим доверием граждан Украины пользовались президент (16%), правительство (11%), Верховная рада (8%) и российские СМИ (4%).

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в ноябре - декабре 2018 года, только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате будущих выборов президента улучшится.