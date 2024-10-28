Придется заплатить больше. "Новая почта" меняет условия для посылок из Британии

NP Shopping вводит дополнительную комиссию для незарегистрированных отправлений из Великобритании. Однако если вовремя зарегистрировать посылку, то платить не придется.
РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" рассказывает о том, как избежать дополнительной комиссии.
Начиная с понедельника, 28 октября, NP Shopping изменяет условия предоставления услуг для незарегистрированных отправлений из Великобритании. Теперь, если на момент прибытия на склад NP Shopping в Великобритании ваше отправление не зарегистрировано, специалисты склада самостоятельно обработают его, и будет начислена дополнительная комиссия в размере 40 грн. Избежать ее можно, зарегистрировав отправку заранее, до прибытия на склад.
Далее посылка транспортируется на транзитный склад, где у вас будет 24 часа, чтобы самостоятельно завершить ее регистрацию через Личный кабинет, нажав "Зарегистрировать отправку" для получения статуса "Отправка зарегистрирована".
Если регистрация не будет завершена в срок, техническая служба автоматически задекларирует содержимое отправки на основе вложенных документов, и стоимость ручного декларирования составит 120 грн.
Новые условия пока действуют в тестовом режиме, поэтому возможны незначительные изменения в процессе
Ранее мы рассказывали, что "Новая Почта" представила почтоматы нового поколения, учитывающие потребности пользователей и способные работать автономно. Главное преимущество новых устройств – автономность: благодаря солнечным панелям и аккумуляторам почтоматы могут функционировать до 16 часов без подзарядки. Они также оснащены зарядными станциями для 12 телефонов, бесплатным Wi-Fi и имеют антивандальную защиту.
РБК-Украина также писало, что "Новая почта" сделала возврат посылок до 30 кг бесплатным. Теперь отправители не будут платить 0,5% стоимости посылки, если получатель отказался ее получить.
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