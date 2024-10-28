Придется заплатить больше. "Новая почта" меняет условия для посылок из Британии

Начиная с понедельника, 28 октября, NP Shopping изменяет условия предоставления услуг для незарегистрированных отправлений из Великобритании. Теперь, если на момент прибытия на склад NP Shopping в Великобритании ваше отправление не зарегистрировано, специалисты склада самостоятельно обработают его, и будет начислена дополнительная комиссия в размере 40 грн. Избежать ее можно, зарегистрировав отправку заранее, до прибытия на склад.

Далее посылка транспортируется на транзитный склад, где у вас будет 24 часа, чтобы самостоятельно завершить ее регистрацию через Личный кабинет, нажав "Зарегистрировать отправку" для получения статуса "Отправка зарегистрирована".

Если регистрация не будет завершена в срок, техническая служба автоматически задекларирует содержимое отправки на основе вложенных документов, и стоимость ручного декларирования составит 120 грн.

Новые условия пока действуют в тестовом режиме, поэтому возможны незначительные изменения в процессе