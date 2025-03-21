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"Придется играть с ножом в зубах". Бельгийцы верят в мощность в ответном матче

Фото: Сборная Бельгии не ожидала такого результата (uefa.com)
Автор: Андрей Костенко

Звезды сборной Бельгии не понимают, как могли уступить украинцам в первом матче плей-офф Лиги наций после тотального доминирования в первом тайме.

Реакции бельгийцев на поражение собрала РБК-Украина.

"Красные дьяволы" владели преимуществом в первом тайме и в начале второго. После гола Лукаку они имели возможности увеличить свое преимущество. Но в течение последней трети игры пропустили трижды. Теперь все надежды бельгийцев связаны с домашним ответным матчем, который состоится 23 марта в Генке.

"Я ожидаю реакции от своих игроков в воскресенье. Хочу увидеть эту реакцию с первых секунд. Нам придется играть с ножом в зубах. В воскресенье мы увидим, действительно ли мы сильная команда. Впереди много работы, в том числе и в психологическом плане. Первый матч закончился. Но у нас осталось еще 90 минут игры", - цитирует наставника бельгийцев Руди Гарсию RTL.

(фото: x.com/belreddevils)

"То, как мы пропустили голы, -- это вопрос менталитета. Проигрывать таким образом нельзя. Это недопустимо. Реально ли исправить результат в ответном матче? Украину не надо недооценивать. Но дома при поддержке болельщиков наши шансы на общую победу высоки", - сказал Ромелу Лукаку бельгийскому изданию HLN.

"Это не лучший старт для нас, но иногда хорошо принять такое поражение, чтобы потом проснуться в воскресенье. Мы должны сыграть лучше, лучше атаковать, лучше защищаться - вместе. В воскресенье надо с первых минут начать мощно", - заявил Тибо Куртуа в интервью RTL.

 

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