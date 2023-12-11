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Доказано: физические упражнения могут заменить Виагру

Физические упражнения могут заменить мужчинам Виагру (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ірина Сандул

Исследователи выяснили, что многие мужчины, страдающие эректильной дисфункцией, могут преодолеть свою проблему, просто занимаясь физическими упражнениями.

РБК-Украина со ссылкой на The Journal of Sexual Medicine рассказывает, как физические упражнения могут заменить мужчинам Виагру.

Какие новости есть у исследователей об эректильной дисфункции

Врачи давно установили, что эректильная функция связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы и смежными патологическими состояниями, в частности атеросклерозом (воспалением и сужением и/или затвердением артерий).

Они также обнаружили, что регулярные физические упражнения помогают облегчить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты задумались, может ли такой подход сработать в лечении мужчин с эректильной дисфункцией.

Ученые проанализировали 11 исследований относительно физических упражнений и эректильной функции и пришли к выводу: физические упражнения в течение минимум 30 минут трижды в неделю могут быть настолько же эффективными, как Виагра и другие препараты для улучшения эрекции.

Однако при одном условии - пациенты должны качественно и регулярно выполнять упражнения.

Так, из 1100 мужчин, участвовавших в исследованиях, 600 соблюдали режим, который предусматривал 30-60-минутные упражнения с частотой 3-5 раз в неделю.

Остальные 500 добровольцев составляли контрольную группу - они принимали Виагру или другие препараты без физических упражнений.

Мужчины, регулярно выполнявшие физические упражнения, сообщили об улучшении эректильной функции на 5 баллов (согласно субъективной оценке и клиническим анализам по 10-балльной шкале).

У пациентов контрольной группы, принимавших Виагру или другой препарат, исследователи регистрировали улучшение состояния на 4-8 баллов.

Ученые также обнаружили: чем тяжелее было состояние, тем более значимым было улучшение.

Физические нагрузки предусматривали хождение, езду на велосипеде и т.д. и улучшали эрекцию у всех мужчин с эректильной дисфункцией независимо от веса, общего состояния здоровья или сопутствующего приема лекарств.

Какие факторы ускоряют наступление эректильной дисфункции

Следует помнить о факторах риска, ведь некоторые из них можно скорректировать.

Прежде всего следует отметить, что к эректильной дисфункции могут приводить определенные заболевания. В частности, это диабет, артериальная гипертензия, а также состояние после хирургического вмешательства по поводу заболеваний простаты и мочевого пузыря.

Среди факторов риска, на которые можно эффективно влиять, врачи называют следующие:

  • ожирение, поскольку это состояние сопровождается низким уровнем тестостерона и высокими показателями артериального давления;
  • чрезмерное употребление алкоголя;
  • прием некоторых лекарств - для снижения артериального давления, обезболивающих, антидепрессантов (поэтому следует спросить врача об альтернативе назначенным препаратам);
  • стресс;
  • отказ от обращения к врачу - пациент стесняется говорить со специалистом о своей деликатной проблеме, хотя своевременная и квалифицированная медицинская помощь является лучшим способом излечиться.

Ранее мы рассказывали о действенных упражнениях для поддержания мужского здоровья.

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