Капитан сборной Украины не оставил шансов "Барселоне" в каталонском баскетбольном дерби

Украинский центровой "Ховентуда" из Бадалоны Артем Пустовой стал главным героем матча чемпионата Испании против "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Команда отечественного бигмена победила на выезде в овертайме со счетом - 91:90. Матч проходил в рамках 15-го тура сильнейшей баскетбольной лиги Европы.

Пустовой вошел в игру со скамейки и провел на площадке 20 минут. На счету украинца - 18 очков (7 из 12-ти двухочковых и 4 из 4-х штрафных), собрал 4 подбора (2 в нападении) и сделал 4 блок-шота. Капитан сборной Украины продемонстрировал лучший рейтинг эффективности в этом матче - 22 балла.

Это было уже 7-е поражение "Барсы" в 14-ти встречах. 20-кратный чемпион Испании неудачно проводит сезон, находясь лишь на 9-й строчке в турнирной таблице. Зато "Ховентуд", представляющий другой каталонский город - Бадалону, идет 4-м, имея 10 побед после 15-ти поединков.

Сам Пустовой в текущем сезоне чемпионата Испании в среднем проводит на площадке 18 минут. Его индивидуальные показатели: 9 очков, 3.3 подбора и 1.7 блок-шота - в среднем за матч.

Кто такой Артем Пустовой

Уроженец Херсонской области, воспитанник южненского "Химика". Выставлял свою кандидатуру на драфте НБА-2014, но не был выбран ни одной из команд.

После выступлений в чемпионате Украины переехал в Испанию перед сезоном-2015/16. Защищал цвета "Обрадойро", а через три года перешел в "Барселону". Затем выступал за "Гран Канарию", "Мурсию", а прошлый сезон снова отыграл за "Обрадойро". Летом 2024-го заключил однолетний контракт с "Ховентудом".

Чемпион Украины (2015) и Испании (2021). В составе сборной Украины выступал на нескольких Евробаскетах и ЧМ-2014.