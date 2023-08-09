Довбик раскрыл неожиданные составляющие трансфера в чемпионат Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Футбол TIME" .

26-летний нападающий признался, что с начала процесса переговоров был уверен в финальном успехе. Он подтвердил договоренность с вице-чемпионом Украины по подписанию нового контракта в обмен на отсутствие препятствий в потенциальных трансферах.

"Я пошел также на определенный риск. Все думали, что я окончательно буду еще несколько лет в "Днепре-1", но клуб в принципе не мешал моему трансферу. Мы все сделали. Я сдержал свои условия, они – свои. Поэтому все довольны, все выполнили свои обязательства", – заявил Довбик.

Довбик заключил с "Жироной" контракт на 5 лет. Финансовые детали трансфера пока неизвестны, но он якобы стал самым дорогим в истории "красно-белых". Каталонский клуб отдал ориентировочно 7 млн евро. В новой команде будет выступать под 9-м номером.

Кто такой Артем Довбик

Уроженец Черкасс, воспитанник местной СДЮШОР. Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15 во Второй лиге за "Черкасский Днепр".

После года выступлений в родном городе оказался в днепропетровском "Днепре". На правах аренды защищал цвета "Зари" из молдавских Бельцев. Позже играл в Дании за "Мидтьюлланн" и "Сеннерьюск". Перед сезоном 2020/21 перешел в Днепр-1 за 450 тысяч евро с процентом от следующего трансфера.

Довбик – лучший бомбардир УПЛ сезона 2022/23. Он сыграл 30 матчей в чемпионате Украины, в которых оформил 24 мяча. В общей сложности провел в рядах "спортклубовцев" 86 поединков во всех турнирах, в которых забил 54 гола.