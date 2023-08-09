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Довбик розкрив несподівані складові трансферу в чемпіонат Іспанії

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Жирона, Середа 09 серпня 2023 13:00
Довбик розкрив несподівані складові трансферу в чемпіонат Іспанії Фото: Артем Довбик у таборі збірної України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик пригадав обставини переходу з лав "Дніпра-1" до іспанської "Жирони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Футбол TIME".

26-річний нападник зізнався, що від початку процесу перемовин був упевнений у фінальному успіху. Він підтвердив домовленість із віце-чемпіоном України щодо підписання нового контракту в обмін на відсутність перешкод у потенційних трансферах.

"Я пішов також на певний ризик. Усі думали, що я остаточно буду ще кілька років у "Дніпрі-1", але клуб в принципі не заважав моєму трансферу. Ми все зробили. Я дотримався своїх умов, вони – своїх. Тому всі задоволені, всі виконали свої зобов'язання", – заявив Довбик.

Довбик уклав із "Жироною" контракт на 5 років. Фінансові деталі трансферу наразі невідомі, але він нібито став найдорожчим в історії "червоно-білих". Каталонський клуб віддав орієнтовно 7 млн євро. У новій команді виступатиме під 9-м номером.

Хто такий Артем Довбик

Уродженець Черкас, вихованець місцевої СДЮШОР. Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2014/15 у Другій лізі за "Черкаський Дніпро".

Після року виступів у рідному місті опинився в дніпропетровському "Дніпрі". На правах оренди захищав кольори "Зарі" з молдовських Бєльців. Пізніше грав у Данії за "Мідтьюлланн" і "Сеннер'юск". Перед сезоном 2020/21 перейшов у "Дніпро-1" за 450 тисяч євро з відсотком від наступного трансферу.

Довбик – найкращий бомбардир УПЛ сезону 2022/23. Він зіграв 30 матчів у чемпіонаті України, в яких оформив 24 м'ячі. Загалом провів у лавах "спортклубівців" 86 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 54 голи.

До слова, раніше пригадали виступів українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

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Чемпіонат Іспанії Артем Довбик Днепр-1
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