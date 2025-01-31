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Довбик получил непростого соперника: жеребьевка плей-офф Лиги Европы

Ньон, Пятница 31 января 2025 14:29
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Довбик получил непростого соперника: жеребьевка плей-офф Лиги Европы Фото: "Рома" узнала соперника в плей-офф (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Вслед за Лигой чемпионов состоялась и жеребьевка стыковых поединков второго по значимости европейского клубного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Формула розыгрыша Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Здесь также топ-восьмерка ждет соперников в 1/8 финала. А на стадии плей-офф (1/16 финала) играют команды, которые финишировали в таблице основного раунда на 9-16 местах.

Пары соперников в плей-офф

  • "Порту" - "Рома"
  • "Твенте" - "Буде-Глимт"
  • "Юнион" - "Аякс"
  • АЗ - "Галатасарай"
  • "Мидтьюлланд" - "Реал Сосьедад"
  • ПАОК - ФКСБ
  • "Фенербахче" - "Андерлехт"
  • "Ференцварош" - "Виктория"

Матчи состоятся 13 и 20 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли

  • "Лацио"
  • "Атлетик"
  • "Манчестер Юнайтед"
  • "Тоттенхэм"
  • "Айнтрахт"
  • "Лион"
  • "Олимпиакос"
  • "Рейнджерс"

"Рома" Артема Довбика сыграет против португальского "Порту". Эта команда в Лиге Европы выступает не блестяще. В основном этапе она до последнего тура балансировала на грани вылета. И лишь выездная победа в последнем туре над "Маккаби" из Тель-Авива (1:0) позволила португальцам попасть в стыки. Всего в восьми поединках они трижды выиграли, в стольких же матчах уступили и дважды сыграли вничью.

Ранее сообщили, с кем сыграют Лунин и Трубин в плей-офф Лиги чемпионов.

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Футбол Лига Европы Артем Довбик Рома Порту
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