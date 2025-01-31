Довбик получил непростого соперника: жеребьевка плей-офф Лиги Европы

Формула розыгрыша Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Здесь также топ-восьмерка ждет соперников в 1/8 финала. А на стадии плей-офф (1/16 финала) играют команды, которые финишировали в таблице основного раунда на 9-16 местах.

Пары соперников в плей-офф

"Порту" - "Рома"

"Твенте" - "Буде-Глимт"

"Юнион" - "Аякс"

АЗ - "Галатасарай"

"Мидтьюлланд" - "Реал Сосьедад"

ПАОК - ФКСБ

"Фенербахче" - "Андерлехт"

"Ференцварош" - "Виктория"

Матчи состоятся 13 и 20 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли

"Лацио"

"Атлетик"

"Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм"

"Айнтрахт"

"Лион"

"Олимпиакос"

"Рейнджерс"

"Рома" Артема Довбика сыграет против португальского "Порту". Эта команда в Лиге Европы выступает не блестяще. В основном этапе она до последнего тура балансировала на грани вылета. И лишь выездная победа в последнем туре над "Маккаби" из Тель-Авива (1:0) позволила португальцам попасть в стыки. Всего в восьми поединках они трижды выиграли, в стольких же матчах уступили и дважды сыграли вничью.