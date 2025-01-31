Довбик получил непростого соперника: жеребьевка плей-офф Лиги Европы
Вслед за Лигой чемпионов состоялась и жеребьевка стыковых поединков второго по значимости европейского клубного турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Формула розыгрыша Лиги Европы подобна формату Лиги чемпионов. Здесь также топ-восьмерка ждет соперников в 1/8 финала. А на стадии плей-офф (1/16 финала) играют команды, которые финишировали в таблице основного раунда на 9-16 местах.
Пары соперников в плей-офф
- "Порту" - "Рома"
- "Твенте" - "Буде-Глимт"
- "Юнион" - "Аякс"
- АЗ - "Галатасарай"
- "Мидтьюлланд" - "Реал Сосьедад"
- ПАОК - ФКСБ
- "Фенербахче" - "Андерлехт"
- "Ференцварош" - "Виктория"
Матчи состоятся 13 и 20 февраля.
Напрямую в 1/8 финала вышли
- "Лацио"
- "Атлетик"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Тоттенхэм"
- "Айнтрахт"
- "Лион"
- "Олимпиакос"
- "Рейнджерс"
"Рома" Артема Довбика сыграет против португальского "Порту". Эта команда в Лиге Европы выступает не блестяще. В основном этапе она до последнего тура балансировала на грани вылета. И лишь выездная победа в последнем туре над "Маккаби" из Тель-Авива (1:0) позволила португальцам попасть в стыки. Всего в восьми поединках они трижды выиграли, в стольких же матчах уступили и дважды сыграли вничью.
Ранее сообщили, с кем сыграют Лунин и Трубин в плей-офф Лиги чемпионов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.