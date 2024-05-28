ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Довбик оказался на радаре столичного гранда. "Жирона" отклонила первое предложение

Мадрид, Вторник 28 мая 2024 18:00
UA EN RU
Довбик оказался на радаре столичного гранда. "Жирона" отклонила первое предложение Фото: Артем Довбик заинтересовал большие клубы (x.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Испанская "Жирона" отказалась продать форварда сборной Украины Артема Довбика в мадридский "Атлетико".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

Каталонский клуб отклонил первое предложение "матрасников". Мадридцы якобы готовы были выложить за украинца 25 млн евро.

"Атлетико" сделал Довбика одним из трансферных приоритетов на лето. "Жирона" стремится воспользоваться этим обстоятельством и выгодно продать нападающего. В контракте украинского форварда прописаны отступные в размере 40 млн. Впрочем "жирондинцы" готовы сделать скидку до 35 млн в евровалюте.

Еще одним вариантом перехода Довбика в "Атлетико" стала аренда с правом выкупа за 30 млн евро. Инициатором подписания украинца "матрасниками" стал тамошний спортивный директор Андреа Берта. Он запланировал встречу с агентом форварда на текущую неделю.

Артем Довбик в "Жироне"

Украинец перешел в ряды каталонцев в августе прошлого года за 7,75 млн евро. От суммы последующей продажи форварда 30% уйдут датскому "Мидтьюлланну".

Довбик стал лидером атак "Жироны" в сенсационном сезоне. "Красно-белые" заняли 3-е место в Ла Лиге, а украинский нападающий завоевал трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Он оформил 24 мяча.

Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028 года. Интересы украинца представляет контора ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.

К слову, ранее подвели итоги выступлений Довбика и других украинцев в европейских чемпионатах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атлетико Чемпионат Испании Артем Довбик
NEWS
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление