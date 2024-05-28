Довбик оказался на радаре столичного гранда. "Жирона" отклонила первое предложение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS .

Каталонский клуб отклонил первое предложение "матрасников". Мадридцы якобы готовы были выложить за украинца 25 млн евро.

"Атлетико" сделал Довбика одним из трансферных приоритетов на лето. "Жирона" стремится воспользоваться этим обстоятельством и выгодно продать нападающего. В контракте украинского форварда прописаны отступные в размере 40 млн. Впрочем "жирондинцы" готовы сделать скидку до 35 млн в евровалюте.

Еще одним вариантом перехода Довбика в "Атлетико" стала аренда с правом выкупа за 30 млн евро. Инициатором подписания украинца "матрасниками" стал тамошний спортивный директор Андреа Берта. Он запланировал встречу с агентом форварда на текущую неделю.

Артем Довбик в "Жироне"

Украинец перешел в ряды каталонцев в августе прошлого года за 7,75 млн евро. От суммы последующей продажи форварда 30% уйдут датскому "Мидтьюлланну".

Довбик стал лидером атак "Жироны" в сенсационном сезоне. "Красно-белые" заняли 3-е место в Ла Лиге, а украинский нападающий завоевал трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Он оформил 24 мяча.

Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028 года. Интересы украинца представляет контора ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.