Довбик, Миколенко и другие: с кем сыграют украинцы в топ-лигах на выходные

В субботу, воскресенье и понедельник ожидаем выход на поле отечественных игроков в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

Англия

АПЛ, 33-й тур

"Брентфорд" - "Брайтон " - суббота, 19 апреля, 17:00

" - суббота, 19 апреля, 17:00 "Эвертон" - "Манчестер Сити " - суббота, 19 апреля, 17:00

" - суббота, 19 апреля, 17:00 "Кристал Пэлас" - "Борнмут " - суббота, 19 апреля, 17:00

" - суббота, 19 апреля, 17:00 "Ипсвич" - "Арсенал " - воскресенье, 20 апреля, 16:00

Сразу три "украинские" команды выйдут на поле в 17:00 по Киеву в субботних матчах английской Премьер-лиги. "Борнмут" Ильи Забарного сыграет на выезде с "Кристал Пэлас", "Брентфорд" Егора Ярмолюка примет "Брайтон", а "Эвертон" Виталия Миколенко - поспорит с "Манчестер Сити". Уже известно, что все трое украинцев выйдут в стартовых составах.

Команда Забарного ведет борьбу за попадание в еврокубки. Для этого надо попасть в топ-7 по итогам сезона. "Борнмут" сейчас идет 8-м, отставая от 7-й "Астон Виллы" на шесть очков.

В воскресенье в 16:00 сыграет "Арсенал" Александра Зинченко. Полуфиналист ЛЧ еще не потерял шансов на чемпионство в АПЛ, хотя отставание от лидера - "Ливерпуля" составляет уже 13 пунктов.

Италия

Серия А, 33-й тур

"Рома" - "Верона " - суббота, 19 апреля, 21:45

" - суббота, 19 апреля, 21:45 "Эмполи" - "Венеция " - воскресенье, 20 апреля, 16:00

" - воскресенье, 20 апреля, 16:00 "Дженоа" - "Лацио " - понедельник, 21 апреля, 19:00

Артем Довбик перед игрой с "Вероной" получит приз лучшего в Серии А в марте. Возможно это станет для форварда дополнительным стимулом в игре против "Вероны". "Рома" всеми силами пытается закрепиться в "еврозоне". Плотность в верхней части таблицы очень высока - разница между третьей строчкой и седьмой, которую сейчас занимает "Рома" - 7 очков.

"Эмполи" Виктора Коваленко уверенно направляется на вылет в Серию В. Один из шансов на спасение - победа в матче с прямым конкурентом, "Венецией". Обе команды плетутся в хвосте таблицы, имея по 24 пункта. "Кальяри" второй с конца, "Венеция" - третья.

"Дженоа" Руслана Малиновского может помочь "Роме" Довбика, если притормозит на своем поле "Лацио". Участие украинца в матче - под большим вопросом: все еще сказывается травма, полученная на тренировке на прошлой неделе.

Испания

Ла Лига, 32-й тур

"Реал" - "Атлетик " - воскресенье, 20 апреля, 22:00

" - воскресенье, 20 апреля, 22:00 "Жирона" - "Бетис " - понедельник, 21 апреля, 22:00

Мадридский "Реал" после фиаско в Лиге чемпионов готовится к матчу с "Атлетиком". Вместе с командой уже тренируется Андрей Лунин, который был вынужден пропустить более двух недель из-за травмы мышцы. Теоретически он сможет выйти на поле, если вдруг что-то случится с Тибо Куртуа. Мадридцы спорят за титул с "Барселоной", от которой сейчас отстают на четыре очка.

"Жирона" Виктор Цыганкова и Владислава Крапивцова плавно дрейфует в зону вылета из элиты. После 9-ти туров без побед она уже 16-я. В понедельник команду ждет очередное испытание - матч против "Бетиса", который вышел в полуфинал Лиги конференций, а в чемпионате борется за попадание в Лигу чемпионов.