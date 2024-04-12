Довбик в Мадриде, Битва за Нью-Йорк НХЛ и почти финиш Бундеслиги: анонс выходных в спорте

"Атлетико" – "Жирона"

13 апреля, 15:00, Мадрид, "Ванда Метрополитано", трансляция на MEGOGO

Четвертая команда таблицы примет третью в центральном матче тура Ла Лиги. "Матрацники" получили положительный заряд посреди недели от победы в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, а теперь попытаются закрепиться в топ-4. На пятки команде Диего Симеоне никак не перестанет наступать "Атлетик" из Бильбао. "Жирона" наоборот – постарается как минимум не позволить мадридцам сократить 7-очковый отрыв. Виктор Цыганков не едет в Мадрид из-за повреждения.

eПри Мизано

13 апреля, 16:03, Мизано-Адриатико, Международный автодром Мизано имени Марко Симончелли, телетрансляция на Eurosport

Формула E продолжила держать марку остроинтересного чемпионата. Перед двойным этапом в Италии лидерство в общем зачете делят пилот "Ягуара" Ник Кэссиди и Паскаль Верляйн из "Порше" (по 63 очка). Недалеко и другие фавориты, в том числе действующий чемпион Джейк Деннис ("Андретти"). На предыдущих пяти этапах победы отпраздновали пять гонщиков. Так что главная интрига eпри – будут ли шестой и седьмой? Тем более, трасса в Эмилии-Романьи дебютирует в первенстве.

Фото: Паскаль Верляйн и Антониу Феликс да Кошта набрали 83 очка для "Порше" (motorsports.porsche.com)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

13 апреля, 19:30, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", трансляция на app.setantasports.com

Третий раз за три недели определять сильнейшего будут принципиальные соперники Большого яблока. "Айлендерс" после победы в дерби во вторник теперь нужна еще и выездная победа. "Рейнджерс" вышел в лидеры Восточной конференции и давно забронировал билеты в плей-офф. "Островитяне" же ведут ожесточенную борьбу за последние путевки в первый раунд Кубка Стэнли, поэтому ценным для команды Патрика Руа станет каждое очко. Победа в "Битве за Нью-Йорк" на этом этапе – приятный бонус.

"Байер" – "Вердер"

14 апреля, 18:30, Леверкузен, "БайАрена", телетрансляция на Setanta Sports+

Вот и настал этот момент. "Байер" на пороге первого титула в истории. Хаби Алонсо вплотную подошел к тому, чтобы навсегда выбросить на свалку оскорбительный ярлык "Неверкузен". "Фармацевты" не просто стремятся к треблу (Бундеслига, Кубок Германии, Лига Европы), а до сих пор остаются непожденными в сезоне 2023/24. Перед встречей с "Вердером" расклад простой – домашняя победа над бременцами сделает "Байер" чемпионом за пять туров до конца чемпионата.

Фото: "БайАрена" заждалась "Серебряной салатницы" Бундеслиги (facebook.com/bayer04leverkusen)

Мото Гран-при Америк

14 апреля, 22:00, Остин, "Трасса Америк", телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Набирает обороты новый сезон MotoGP. Третьей остановкой элитных мотогонщиков станет Техас. Лидером за океан уехал испанец Хорхе Мартин из "Прамака". Вице-чемпион мира стал первым в спринте и третьим в гонке в Катаре, а в Португалии отзеркалил эти позиции. Такие результаты позволили создать 18-очковый гандикап перед конкурентами. А вот действующий чемпион Франческо Баньяя ("Дукати") после победы в первом гран-при не смог финишировать во втором. Будет жарко.