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Формула-1 представила календарь на следующий сезон

Мельбурн, Пятница 12 апреля 2024 14:46
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Формула-1 представила календарь на следующий сезон Фото: F1 сохранит 24 гран-при на 2025 год (facebook.com/Formula1)
Автор: Антон Федорцив

Королевские автогонки неожиданно опубликовали расписание этапов сезона-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Следующий сезон F1 будет состоять из 24-х гран-при. Начнется соревновательный год в середине марта, а завершится 7 декабря.

Австралия вернется в роль стартового этапа сезона. Уикенд в Мельбурне на трассе "Альберт-парк" запланирован на 14-16 марта. Далее элитные пилоты посетят Китай, Японию, Бахрейн, Саудовскую Аравию и США (Майами). Первый европейский гран-при состоится в середине мая – в итальянской Имоле.

Все гонки, кроме одной, пройдут в воскресенье. Гран-при Лас-Вегаса запланировано на субботу, 22 ноября. Завершится сезон в Абу-Даби в первые выходные зимы (5-7 декабря).

В календарь сезона-2024 также попали 24 гран-при. В настоящее время состоялись этапы в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Японии. Следующая гонка состоится в Шанхае (19-21 апреля).

Формула-1 представила календарь на следующий сезон

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