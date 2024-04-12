Формула-1 представила календарь на следующий сезон
Королевские автогонки неожиданно опубликовали расписание этапов сезона-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.
Следующий сезон F1 будет состоять из 24-х гран-при. Начнется соревновательный год в середине марта, а завершится 7 декабря.
Австралия вернется в роль стартового этапа сезона. Уикенд в Мельбурне на трассе "Альберт-парк" запланирован на 14-16 марта. Далее элитные пилоты посетят Китай, Японию, Бахрейн, Саудовскую Аравию и США (Майами). Первый европейский гран-при состоится в середине мая – в итальянской Имоле.
Все гонки, кроме одной, пройдут в воскресенье. Гран-при Лас-Вегаса запланировано на субботу, 22 ноября. Завершится сезон в Абу-Даби в первые выходные зимы (5-7 декабря).
В календарь сезона-2024 также попали 24 гран-при. В настоящее время состоялись этапы в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Японии. Следующая гонка состоится в Шанхае (19-21 апреля).
К слову, ранее Алонсо подписал контракт с "Астон Мартином" на длительный период.
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