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Довбик с голом "Атлетико" вышел в лидеры бомбардиров, но не спас от поражения: видео

Фото: "Жирона" потерпела неудачу в столице (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Атлетико" обыграл "Жирону" Артема Довбика в 31-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 31-й тур

"Атлетико" – "Жирона" – 3:1

Голы: Гризманн, 34 (пенальти), 50, Корреа, 45+6 – Довбик, 4

 

Каталонцы оформили быстрый гол. На 4-й минуте атака гостей с переводом мяча с левого фланга на правый край штрафной завершилась голом Довбика. Украинец фактически с метра переправил в сетку прострел Коуту мимо голкипера "матрасников" Облака.

 

 

 

"Атлетико" отыгрался в середине тайма. После навеса со стандарта защитник "Жироны" сыграл рукой в собственной штрафной – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Гризманн и пробил точно в правый угол ворот.

Выйти вперед подопечные Диего Симеоне сумели под занавес первой половины. Мората подхватил мяч и навесил на Корреа, а тот головой отправил сферу в сетку. А на старте второй 45-минутки Гризманн из пределов штрафной мощно пробил под перекладину, установив окончательный результат.

"Жирона" осталась на 3-й строчке в Ла Лиге (65 очков). Тем временем "Атлетико" закрепился на 4-й позиции (61 пункт). Зато Довбик вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки чемпионата Испании. Украинец оформил 17 голов и опережает Беллингема и Будимира (по 16 мячей).

К слову, ранее "Реал" расписал результативную ничью с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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АтлетикоЧемпионат ИспанииАртем Довбик