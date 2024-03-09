Для соблюдения принципов безбарьерности в Украине будет создан новый орган

Кроме комитетов по обеспечению безбарьерной среды, в территориальных общинах Украины планируют создать еще один орган, который будет заниматься вопросами реализации принципов инклюзивности. Речь идет о Совете безбарьерности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в результате запрос граждан Украины на безбарьерную среду усилился - во всех общинах и городах есть разные категории маломобильных групп населения, которым не всегда комфортно передвигаться или получать государственные, или коммунальные услуги.

Поэтому подготовка и дальнейшее принятие проекта Примерного положения о Совете безбарьерности территориальной общины поможет общинам создать все возможности, предусмотреть инструменты решения сложных вопросов для достижения положительного результата, когда пользователи услуг и инфраструктуры почувствуют упрощение и результаты.

"Если во время обсуждений и воплощения различных задач и мер по целям улучшения безбарьерности будут установлены ограничения, которые есть в законодательстве, прошу их фиксировать и мы с коллегами будем делать все от себя зависящее, чтобы в Верховной Раде Украины такие ограничения или барьеры были сняты", - отметила Шуляк.

По ее словам, когда несколько лет назад активная работа по внедрению безбарьерности только начиналась, тысячи представителей отметили, что нужна не только доступность услуг для маломобильных групп населения, но и безбарьерность в вопросах работы и даже возрастная безбарьерность. Все это - потребность более чем насущная, поэтому ОМС в общинах нужно обратить на это особое внимание.

Парламентария отметила - качественные изменения в своем городе, городке или селе должны увидеть каждый украинец и украинка. Поэтому, кроме системной работы государства и местного самоуправления, необходима поддержка гражданского общества, поскольку только оно понимает, какие вопросы более настоятельны для их общества - доступность общественных пространств, поддержка трудоустройства специалистов с инвалидностью, социальные услуги, безбарьерные маршруты и т.д.

Кроме этого, Шуляк отметила, что на местах пока иногда есть непонимание, чем Советы безбарьерности будут отличаться от Комитетов безбарьерности, хотя общины при этом поддерживают создание усиливающих ее органов - даже несмотря на войну и нехватку финансирования.

"Итак, мы должны одинаково понимать, что безбарьерное пространство - это когда человека принимают, уважают и ценят независимо от пола, возраста, физических способностей. А власть, бизнес и общество принимают решения с учетом интересов всех общественных групп, в том числе малочисленных", - подчеркнула нардеп.

Она уточнила, что сейчас на всех уровнях законодательной и исполнительной власти ведется работа над тем, чтобы:

Пространство стало инклюзивным. Для этого обеспечивают контроль над строительными нормами, вводят европейские стандарты, обучают специалистов и осуществляют мониторинг и контроль безбарьерности строительства и реконструкций;

В сфере услуг использовали и соблюдали принципы универсального дизайна;

Информация была доступна каждому и каждой. Для этого разработаны стандарты простой речи и легкого чтения. А также внедряются механизмы стимулирования перевода на украинский жестовой язык (субтитрование, аудиокомментирование и другие форматы подачи информации для чтения и общения).

"Мы также работаем над методиками мониторинга доступности публичных услуг, поскольку проведение такого аудита будет эффективным реальным инструментом для реализации реальной безбарьерности", - резюмировала Шуляк.

Напомним, в январе этого года 19 украинских территориальных общин из 7 областей Украины подписали Меморандум о сотрудничестве, обсуждении планов и приоритетов секторальной поддержки общин в рамках реализации международной инициативы "Инклюзивное обновление лидерства общин" (CLIR) - инициативы по поддержке территориальных общин в постоянном, инклюзивном, социальном и экономическом восстановлении.