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Опыт Украины на F-16 будет полезен США, инфраструктура у нас уже есть, - Кулеба

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Понедельник 15 мая 2023 23:08
Опыт Украины на F-16 будет полезен США, инфраструктура у нас уже есть, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В последние 14 месяцев было нарушено множество табу, связанных с западной военной помощью для Украины, но президент Владимир Зеленский настойчиво говорил о необходимости этой помощи для борьбы с российской агрессией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Министр отметил, что США возглавили усилия по поставкам военной помощи, которые являются крупнейшей логистической операцией Запада со времен Второй мировой войны.

"Поскольку война вступает в новую стадию, жизненно важно предоставить Украине истребители F-16", - заявил Кулеба.

По его мнению, США, предоставив Украине истребители, не только спасут множество украинских жизней и обеспечит Украине успех на поле боя, но и помогут облегчить мировой продовольственный кризис, получит ценный опыт, который укрепит ВВС США, и обеспечат долгосрочную стабильность в Европе.

Кулеба заявил, что Украине нужны современные самолеты для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны, спасения жизней и защиты гражданского населения. Он добавил, что на данный момент Украина перехватывает около 75% этих ударов с помощью наземных систем и устаревших реактивных самолетов. F-16 позволят сбивать ракеты задолго до того, как они достигнут своих целей.

В то же время министр заявил, что Украине нужны современные истребители для контроля над своим небом и защиты войск на земле. У ВСУ нет превосходства в воздухе, но уже освободили половину оккупированных территорий, используя устаревшие самолеты. F-16, по словам Кулеба, позволят увеличить шансы украинской армии на успех и уменьшить потери в жизнях пилотов.

Глава МИД подчеркнул, что Украине нужны современные самолеты для обеспечения безопасности черноморского зернового коридора. Истребители F-16 позволят держать российские военные корабли и боевые самолеты подальше от морского пути "зернового коридора", что обеспечит бесперебойный поток судов с украинским зерном и другими продуктами питания.

Кулеба заявил, что опыт Украины, летающей на F-16 в прямом бою с Россией, пойдет на пользу ВВС США.

"Сейчас Украина имеет дело с системным и мощным противником, оснащенным передовыми средствами радиоэлектронной борьбы. Мы поделимся нашим опытом использования F-16 против России, что позволит значительно модернизировать ВВС США, не подвергая опасности ни одну американскую жизнь. Украинские асы превратят фантастику Top Gun в реальность", - заявил глава МИД Украины.

Также Кулеба добавил, что F-16 в руках украинских пилотов будут служить мощным сдерживающим фактором для любых будущих попыток России перекроить границы в Европе, обеспечивая стабильность континента. Он подчеркнул, что Украина не имеет территориальных претензий к РФ, а F-16 помогут укротить агрессивные амбиции российского диктатора и деэскалировать конфликт.

При этом министр добавил, что украинские пилоты готовы к обучению и могут быстро освоиться на F-16. Сейчас есть возможность получить самолеты и техническую поддержку от европейских партнеров, однако для этого необходимо одобрение Вашингтона.

"В условиях, когда идет масштабное перевооружение, ряд стран вскоре перейдут на более новые F-35, высвободив сотни F-16 на рынке. Несмотря на утверждения некоторых аналитиков, украинская инфраструктура - включая взлетно-посадочные полосы - уже способна поддерживать операции F-16", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее в Британии заявляли, что Лондон уже этим летом начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах F-16.

Кроме того, Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины.

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Дмитрий Кулеба Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
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