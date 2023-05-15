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Досвід України на F-16 буде корисним США, інфраструктура у нас вже є, - Кулеба

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Понеділок 15 травня 2023 23:08
Досвід України на F-16 буде корисним США, інфраструктура у нас вже є, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В останні 14 місяців було порушено безліч табу, пов'язаних із західною військовою допомогою для України, але президент Володимир Зеленський наполегливо говорив про необхідність цієї допомоги для боротьби з російською агресією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Міністр зазначив, що США очолили зусилля з постачання військової допомоги, які є найбільшою логістичною операцією Заходу з часів Другої світової війни.

"Оскільки війна вступає в нову стадію, життєво важливо надати Україні винищувачі F-16", - заявив Кулеба.

На його думку, США, надавши Україні винищувачі, не тільки врятують безліч українських життів і забезпечать Україні успіх на полі бою, а й допоможуть полегшити світову продовольчу кризу, отримають цінний досвід, який зміцнить ВПС США, і забезпечать довгострокову стабільність у Європі.

Кулеба заявив, що Україні потрібні сучасні літаки для зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони, порятунку життів і захисту цивільного населення. Він додав, що наразі Україна перехоплює близько 75% цих ударів за допомогою наземних систем і застарілих реактивних літаків. F-16 дозволять збивати ракети задовго до того, як вони досягнуть своїх цілей.

Водночас міністр заявив, що Україні потрібні сучасні винищувачі для контролю над своїм небом і захисту військ на землі. У ЗСУ немає переваги в повітрі, але вже звільнили половину окупованих територій, використовуючи застарілі літаки. F-16, за словами Кулеби, дадуть змогу збільшити шанси української армії на успіх і зменшити втрати в життях пілотів.

Глава МЗС підкреслив, що Україні потрібні сучасні літаки для забезпечення безпеки чорноморського зернового коридору. Винищувачі F-16 дадуть змогу тримати російські військові кораблі та бойові літаки подалі від морського шляху "зернового коридору", що забезпечить безперебійний потік суден з українським зерном та іншими продуктами харчування.

Кулеба заявив, що досвід України, яка літає на F-16 у прямому бою з Росією, піде на користь ВПС США.

"Зараз Україна має справу з системним і потужним противником, оснащеним передовими засобами радіоелектронної боротьби. Ми поділимося нашим досвідом використання F-16 проти Росії, що дозволить значно модернізувати ВПС США, не наражаючи на небезпеку жодне американське життя. Українські аси перетворять фантастику Top Gun на реальність", - заявив глава МЗС України.

Також Кулеба додав, що F-16 у руках українських пілотів слугуватимуть потужним стримувальним фактором для будь-яких майбутніх спроб Росії перекроїти кордони в Європі, забезпечуючи стабільність континенту. Він наголосив, що Україна не має територіальних претензій до РФ, а F-16 допоможуть приборкати агресивні амбіції російського диктатора і деескалувати конфлікт.

При цьому міністр додав, що українські пілоти готові до навчання і можуть швидко освоїтися на F-16. Наразі є можливість отримати літаки та технічну підтримку від європейських партнерів, однак для цього необхідне схвалення Вашингтона.

"В умовах, коли триває масштабне переозброєння, низка країн незабаром перейдуть на новіші F-35, вивільнивши сотні F-16 на ринку. Попри твердження деяких аналітиків, українська інфраструктура - включно зі злітно-посадковими смугами - уже здатна підтримувати операції F-16", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше в Британії заявляли , що Лондон уже цього літа розпочне навчання українських пілотів на військових літаках F-16.

Крім того, Чехія сплатить навчання для 20-25 пілотів з України.

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Дмитро Кулеба Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
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