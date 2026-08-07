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Опыт ДТЭК: ветеранская политика стала частью стратегии развития бизнеса

15:21 07.08.2026 Пт
2 мин
В ДТЭК считают ветеранскую политику составляющей стратегии развития бизнеса
aimg Юлия Бойко
ДТЭК рассказал о собственном подходе к возвращению ветеранов к гражданской работе

В ДТЭК рассказали о подходе компании к возвращению ветеранов к гражданской работе и их адаптации после службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал издания delo.ua.

В нем отмечается, что сейчас ДТЭК сопровождает человека практически на всем его пути - от мобилизации до возвращения в команду, профессионального развития и построения дальнейшей карьеры.

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В то же время, компания развивает и внешнее направление работы – поддерживает ветеранское предпринимательство, участвует в создании инклюзивных практик и сотрудничает с партнерами, чтобы успешные решения можно было масштабировать за пределами самой компании.

"В 2024-2025 годах ДТЭК пригласил внешних экспертов по безбарьерности, которые провели комплексный аудит производственных площадок компании. Его результатом стали конкретные рекомендации по модернизации рабочих пространств и созданию комфортных условий для ветеранов с ранениями или инвалидностью", - подчеркнула HR-директор ДТЭК.

В материале подчеркнули, что главным показателем остается то, как успешно человек возвращается к профессиональной реализации.

"Опыт ДТЭК демонстрирует, что ветеранская политика постепенно перестает быть отдельным направлением корпоративной социальной ответственности. Она становится частью стратегии развития бизнеса - столь же важной, как инвестиции в технологии, модернизацию производства или развитие новых направлений деятельности", - подчеркнули в материале.

Ранее мы уже писали, что ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова реализует комплексную программу поддержки ветеранов "ПроВетеран", охватывающую психологическую и медицинскую помощь, адаптацию рабочих мест, обучение, переквалификацию и сопровождение после возвращения к работе.

Добавим, что еще в 2024 году ДТЭК победил в номинации "Поддержка ветеранов" в рамках конкурса социальных проектов "Відповідальна країна". В частности, компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.

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