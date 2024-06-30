Искать жилье для ВПЛ станет легче: что может измениться
Недавно комитет ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, рассмотрел проект закона №11281 насчет обеспечения жилищных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и рекомендовал принять его в первом чтении.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте, а также, что именно он предлагает изменить.
Основное о проекте закона
Проект закона №11281 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению жилищных прав внутрення перемещенных лиц был зарегистрирован в Верховной Раде 21 мая 2024 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Павел Фролов, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Владлен Неклюдов и другие.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений под руководством Андрея Задорожного.
Проект закона №11281 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
20 июня 2024 года парламентский комитет рассмотрел документ и рекомендовал включить его в повестку дня одиннадцатой сессии ВРУ и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.
Цель законопроекта
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №11281 является:
- проведение всеукраинской инвентаризации (обследования) объектов недвижимого имущества всех форм собственности (государственной, коммунальной и, с согласия собственника, частной формы собственности)
- получение реальной картины свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания ВПЛ
"Этот законопроект подготовила Временная специальная комиссия ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - рассказала "слуга народа" и глава комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Она уточнила, что по итогам инвентаризации должна быть создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах - для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние.
Кроме того, такая информационная база в виде интерактивной карты позволит коммуницировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями насчет запуска льготной аренды для ВПЛ.
Что предлагает проект закона
Проект закона №11281 предлагает дополнить закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" новой статьей 4-2 "Информационная база данных объектов недвижимого имущества для проживания внутрення перемещенных лиц".
Исходя из нее, Информационная база данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ - это информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку, предоставление сведений об объектах государственной, коммунальной и, по желанию владельца, частной формы собственности.
Речь идет о земельных участках, жилых домах, зданиях, сооружениях (их отдельных частях), квартирах, жилых и нежилых помещениях, а также других объектах недвижимого имущества, которые используются или могут быть использованы для проживания ВПЛ.
Согласно документу, сведения Информационной базы данных должны быть обнародованы на официальном веб-сайте ее держателя (кроме информации с ограниченным доступом), в форме общедоступной интерактивной карты.
Информационная база данных будет использоваться для:
- обеспечения открытого доступа к информации об объектах недвижимого имущества для проживания ВПЛ, их размещения, технического состояния и других сведений
- подачи заявок на проживание в объекте недвижимого имущества внутренне перемещенными лицами
- привлечения материальных и других ресурсов (в том числе международной помощи) в финансирование объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ
- принятия решений по объектам недвижимого имущества для обеспечения проживания ВПЛ
Для обследования объектов недвижимого имущества и наполнения Информационной базы данных должны быть созданы также:
- Координационные комиссии при областных, Киевской городской государственных (военных) администрациях
- Региональные комиссии по обследованию при районных государственных (военных) администрациях
По результатам этих действий должны быть составлены акты обследования объектов недвижимости (информация из которых будет вноситься в Информационную базу данных), содержащие данные:
- о земельном участке
- об общей площади жилых помещений
- о свободной площади для проживания ВПЛ
- о техническом состоянии помещения
- об общей характеристике помещения
- о количестве лиц, проживающих в помещении
- о количестве свободных мест для проживания
- фото и видео объекта недвижимости
- заключение о возможности использования объекта недвижимости для проживания ВПЛ
Кроме того, законопроект предлагает очередность проведения обследования объектов недвижимости - общежития, жилые дома, гостиничные здания и другие здания для временного проживания, другие нежилые здания, другие объекты недвижимости и земельные участки.
Предполагается также, что во время действия военного положения и в течение трех лет после его прекращения или отмены имущество образовательных учреждений различной специализации и видов (профессионального, профессионально-технического, дошкольного, высшего образования и т.д.), которое не используется по назначению 12 месяцев подряд, предоставляется в аренду для проживания ВПЛ (в порядке, установленном Кабинетом министров).
Изменениями к закону Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" предусмотрено установить, что государственные и коммунальные предприятия, общественные и благотворительные организации, обеспечивающие проживание ВПЛ, будут иметь право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона.
В заключение правительству поручается установить льготные условия расчета арендной платы за государственное и коммунальное имущество для таких арендаторов.
По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит реализовать конституционное право на жилье для граждан, вынужденных покинуть свои дома в результате российской агрессии.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения для переселенцев в программе "єОселя" предлагают народные депутаты.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11281, сайт "Слуга Народа".
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