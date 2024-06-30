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Искать жилье для ВПЛ станет легче: что может измениться

Воскресенье 30 июня 2024 14:15
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Искать жилье для ВПЛ станет легче: что может измениться В Украине планируют масштабную инвентаризацию объектов недвижимости (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно комитет ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, рассмотрел проект закона №11281 насчет обеспечения жилищных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и рекомендовал принять его в первом чтении.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте, а также, что именно он предлагает изменить.

Основное о проекте закона

Проект закона №11281 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению жилищных прав внутрення перемещенных лиц был зарегистрирован в Верховной Раде 21 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Павел Фролов, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Владлен Неклюдов и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений под руководством Андрея Задорожного.

Искать жилье для ВПЛ станет легче: что может измениться

Проект закона №11281 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

20 июня 2024 года парламентский комитет рассмотрел документ и рекомендовал включить его в повестку дня одиннадцатой сессии ВРУ и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №11281 является:

  • проведение всеукраинской инвентаризации (обследования) объектов недвижимого имущества всех форм собственности (государственной, коммунальной и, с согласия собственника, частной формы собственности)
  • получение реальной картины свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания ВПЛ

"Этот законопроект подготовила Временная специальная комиссия ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - рассказала "слуга народа" и глава комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она уточнила, что по итогам инвентаризации должна быть создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах - для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние.

Кроме того, такая информационная база в виде интерактивной карты позволит коммуницировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями насчет запуска льготной аренды для ВПЛ.

Что предлагает проект закона

Проект закона №11281 предлагает дополнить закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" новой статьей 4-2 "Информационная база данных объектов недвижимого имущества для проживания внутрення перемещенных лиц".

Исходя из нее, Информационная база данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ - это информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку, предоставление сведений об объектах государственной, коммунальной и, по желанию владельца, частной формы собственности.

Речь идет о земельных участках, жилых домах, зданиях, сооружениях (их отдельных частях), квартирах, жилых и нежилых помещениях, а также других объектах недвижимого имущества, которые используются или могут быть использованы для проживания ВПЛ.

Согласно документу, сведения Информационной базы данных должны быть обнародованы на официальном веб-сайте ее держателя (кроме информации с ограниченным доступом), в форме общедоступной интерактивной карты.

Информационная база данных будет использоваться для:

  • обеспечения открытого доступа к информации об объектах недвижимого имущества для проживания ВПЛ, их размещения, технического состояния и других сведений
  • подачи заявок на проживание в объекте недвижимого имущества внутренне перемещенными лицами
  • привлечения материальных и других ресурсов (в том числе международной помощи) в финансирование объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ
  • принятия решений по объектам недвижимого имущества для обеспечения проживания ВПЛ

Для обследования объектов недвижимого имущества и наполнения Информационной базы данных должны быть созданы также:

  • Координационные комиссии при областных, Киевской городской государственных (военных) администрациях
  • Региональные комиссии по обследованию при районных государственных (военных) администрациях

По результатам этих действий должны быть составлены акты обследования объектов недвижимости (информация из которых будет вноситься в Информационную базу данных), содержащие данные:

  • о земельном участке
  • об общей площади жилых помещений
  • о свободной площади для проживания ВПЛ
  • о техническом состоянии помещения
  • об общей характеристике помещения
  • о количестве лиц, проживающих в помещении
  • о количестве свободных мест для проживания
  • фото и видео объекта недвижимости
  • заключение о возможности использования объекта недвижимости для проживания ВПЛ

Кроме того, законопроект предлагает очередность проведения обследования объектов недвижимости - общежития, жилые дома, гостиничные здания и другие здания для временного проживания, другие нежилые здания, другие объекты недвижимости и земельные участки.

Предполагается также, что во время действия военного положения и в течение трех лет после его прекращения или отмены имущество образовательных учреждений различной специализации и видов (профессионального, профессионально-технического, дошкольного, высшего образования и т.д.), которое не используется по назначению 12 месяцев подряд, предоставляется в аренду для проживания ВПЛ (в порядке, установленном Кабинетом министров).

Изменениями к закону Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" предусмотрено установить, что государственные и коммунальные предприятия, общественные и благотворительные организации, обеспечивающие проживание ВПЛ, будут иметь право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона.

В заключение правительству поручается установить льготные условия расчета арендной платы за государственное и коммунальное имущество для таких арендаторов.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит реализовать конституционное право на жилье для граждан, вынужденных покинуть свои дома в результате российской агрессии.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения для переселенцев в программе "єОселя" предлагают народные депутаты.

Читайте также, обязаны ли переселенцы возвращать выплаты, если их начислили по ошибке.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11281, сайт "Слуга Народа".

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