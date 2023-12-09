"Доступные лекарства". НСЗУ объяснила где искать список препаратов

Украинцы могут получить некоторые препараты по программе "доступное лекарство". Лекарство можно получить бесплатно или с некоторой доплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

По данным ведомства, в программе "Доступные лекарства" более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий. Перечни лекарств и изделий обновляются дважды в год.

Увидеть список препаратов, утвержденных по состоянию на 10 августа 2023 года можно здесь - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1495282-23#Text

Необходимо загрузить файл, там найти полный список лекарств, их международное название, торговое название лекарств, наименование производителя, а также сумму доплаты за каждую дозировку - ноль или определенная сумма.

Также проверить, включен ли препарат в программу "Доступное лекарство" можно через чат-бот "Спроси Грица", созданный ОО "Лекарство контроль".

Чат-бот доступен в телеграмме: https://t.me/SpytaiGrytsia_bot

Заметим, что в программу "Доступное лекарство" включены средства, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, применяемые во всем мире.

Напомним, граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.