Доступное жилье для молодежи: Кабмин продлит программу до 2026 года

"Еще одна сфера, которую мы поддерживаем и которая имеет важное экономическое и социальное значение - это жилищное строительство. Сегодня Кабмин продлит до 2026 года государственную программу обеспечения молодежи жильем", - сказал Шмыгаль.

По его словам, благодаря этой программе в строительство жилья будет инвестировано более 1 млрд гривен, а это новые рабочие места, налоги, развитие общин.

Программа предусматривает софинансирование со стороны местных бюджетов, и общины должны активно использовать эту возможность.

"Мы ожидаем, что местные власти гораздо активнее присоединятся, ведь как никто должен быть заинтересован в том, чтобы молодые семьи жили и работали именно в их общине", - отметил премьер.

Также на сегодняшнем заседании правительство урегулирует вопрос использования средств для того, чтобы люди могли начать пользоваться сертификатами за уничтоженное жилье, которые мы выдаем в рамках программы "єВідновлення".

"Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии предусмотрено 2,5 млрд гривен на компенсационные сертификаты. Тысячи украинцев смогут приобрести новое жилье взамен того, что полностью уничтожили российские террористы. Мы даем справедливую компенсацию и одновременно стимулируем строительную отрасль нашей экономики", - добавил Шмыгаль.