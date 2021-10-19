ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Instagram з'являться нові функції з можливістю спільних публікацій

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 23:41
В Instagram з'являться нові функції з можливістю спільних публікацій Фото: Instagram додасть нові функції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

З 19 жовтня в Instagram з'явиться функція - Collabs. Вона дасть двом користувачам публікувати спільні пости, ці публікації матимуть загальні коментарі, перегляди та лайки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Tech Crunch.

Починаючи з 21 жовтня користувачі зможуть публікувати пости з комп'ютера з браузера, або зі смартфона, але без використання програми. Викласти можна буде фотографію або відео, довжина якого буде менше ніж хвилину.

Також 21 жовтня в Instagram буде додана нові функції для Reels (аналог TikTok). У їх числі - 3D-Тексти пісень.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram також тестує дві нові функції. Додаток буде повідомляти користувачів про збої в роботі соцмережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Instagram
NEWS
Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його
Арешт Саакашвілі у Грузії: лікарі рекомендують госпіталізувати його
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні