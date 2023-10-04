Есть три месяца: когда нужно обращаться за назначением пенсии после 60 лет

Чтобы получить пенсию вовремя, нужно подать заявление в ПФУ в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины в Facebook .

Как отметили в пресс-службе, обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию.

"Если обращение за пенсией происходит в течение трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста", - сообщили в ПФУ.

При этом день обращения за назначением пенсии считается день принятия органом ПФУ соответствующего заявления с необходимыми документами.

"Таким образом, если вы подадите заявление до истечения трех месяцев после достижения 60 лет (до 24 декабря), пенсия будет назначена с 25 сентября", - говорится в ответе ПФУ на вопрос пенсионера.

Пенсия в 60 лет

Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 это будет 35 лет.

Лица, достигшие возраста 60 лет в 2023 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 30 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

Право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2023 году исполнилось: