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До реєстру корупціонерів за місяць потрапили понад 470 осіб, - НАЗК

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 13:03
До реєстру корупціонерів за місяць потрапили понад 470 осіб, - НАЗК Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 477 осіб до Реєстру корупціонерів. Вони вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з загальної кількості правопорушників, 104 притягнуті до кримінальної відповідальності, а 375 - до адміністративної. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.

Зазначається, що до кримінальної відповідальності протягом січня притягнуто: два депутати місцевих рад; один посадовець рядового і начальницького складу ЗСУ та військових формувань; один працівник органів Державної митної служби або атестований у складі Держмитслужби; один посадовець органів чи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, 6 працівників юридичних осіб публічного права.

Нагадаємо, у 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності.

Також РБК-Україна писало, що у "Слузі народу" відреагували на ідею президента Володимира Зеленського про пожиттєве позбавлення волі для корупціонерів.

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