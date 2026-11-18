Как ИИ-модели подвергались манипуляциям?

В ходе экспериментов исследователи объединили симуляции с реальными спутниковыми и дроновыми снимками Украины и Ирана.

Они проверяли, смогут ли ИИ-модели самостоятельно определять потенциальные цели, хотя не получали прямых приказов наносить удары.

В результате ИИ-модели регулярно обозначали объекты для атаки, среди которых были даже гражданские люди и сдававшиеся в плен военные.

Защитные механизмы моделей оказались ненадежными: если фильтры сначала блокировали опасные запросы, исследователям достаточно было назвать сценарий частью игры, чтобы обойти ограничения.

Худшие результаты показали модели Anthropic.

В частности, Claude Opus 5.5 выбирала реальную иранскую школу, расположенную рядом с военным комплексом, как потенциальную цель в 69 процентах обычных тестов и в 72 процентах случаев, когда задание подавали как игру.

Примечательно, что ранее эта же школа пострадала в результате военного удара, нанесенного из-за чрезмерного доверия к ИИ, - тогда погибли более 150 гражданских.

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Реакция разработчиков и угроза реальному миру

Компании уже отреагировали на результаты независимого аудита.

Так представитель Anthropic Эдуардо Майя Силва признал результаты неприемлемыми, отметив, что такие запросы нарушают правила компании, а разработчики уже готовят дополнительные защитные механизмы.

В OpenAI также заявили об активном обнаружении и блокировании злоупотреблений, а также создании новых барьеров против использования моделей в связке с дронами.

В настоящее время использование таких моделей непосредственно на беспилотниках ограничивают технические проблемы - задержки и недостаток вычислительных ресурсов на борту.

Эксперты предупреждают, что хакеры могут использовать общедоступный ИИ, чтобы анализировать тысячи часов боевого видео и обозначать людей, технику и другие объекты.

Полученные данные можно использовать и для обучения систем, самостоятельно наводящих оружие на цели.