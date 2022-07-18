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Дістали з-під завалів. Число загиблих від ракетного удару по Дніпру зросло

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Дніпро, Понеділок 18 липня 2022 18:53
Дістали з-під завалів. Число загиблих від ракетного удару по Дніпру зросло Фото: начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook com Valentyn Reznichenko)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло загиблого внаслідок ракетного удару минулого тижня. Число загиблих досягло 4.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ракетна атака забрала життя чотирьох осіб, шістнадцять дістали поранення. Семеро з них зараз у лікарні.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетами по Дніпру 15 липня. Загалом було випущено шість ракет, чотири з них збили.

Також повідомлялося, що метою удару був "Південмаш" та один із районів міста.

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