Дістали з-під завалів. Число загиблих від ракетного удару по Дніпру зросло

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

Він також підкреслив, що ракетна атака забрала життя чотирьох осіб, шістнадцять дістали поранення. Семеро з них зараз у лікарні.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетами по Дніпру 15 липня. Загалом було випущено шість ракет, чотири з них збили.

Також повідомлялося, що метою удару був "Південмаш" та один із районів міста.

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