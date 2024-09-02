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Исследователи обнаружили место базирования ядерной ракеты РФ "Буревестник", - Reuters

Иллюстративное фото: Россия может развернуть ядерную ракету под Вологдой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские исследователи при помощи спутниковых снимков обнаружили возможное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Оно находится в Вологодской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На спутниковых снимках, которые были сделаны 26 июля, можно заметить, что возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20 находятся строящиеся объекты. Сам военный городок располагается под поселком Чебсара в Вологодской области - в 500 километрах от Москвы на север. 

Фото: спутниковый снимок места базирования "Буревестника" (reuters.com)

Аналитик исследовательской организации CNA Декер Эвелет утверждает, что на изображении - девять строящихся площадок. Они расположены тремя группам, а вокруг них - земляные валы, которые должны защитить от атаки или случайной детонации на одной из площадок. 

Также на снимке присутствуют здания, в которых, по мнению исследователя, может совершаться обслуживание ракеты и ее компонентов. При этом там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок. 

Исследователь утверждает, что это место предназначено для "крупной стационарной ракетной системы", которой, вероятно, и является "Буревестник". 

Исследователь из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис также придерживается такого мнения. Он считает, что снимки свидетельствуют о попытке развертывания "Буревестника". 

В свою очередь член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обратил внимание, что обычно Россия не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

Что предшествовало

Напомним, Россия уже несколько лет хвастается своей межконтинентальной крылатой ракетой "Буревестник", которая оснащена ядерной установкой.

Такая ракета якобы может долгое время пребывать в воздухе из-за бортового ядерного реактора, который выполняет роль двигателя.

Более детально о таком вооружении - в материале РБК-Украина.

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