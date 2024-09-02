Исследователи обнаружили место базирования ядерной ракеты РФ "Буревестник", - Reuters

На спутниковых снимках, которые были сделаны 26 июля, можно заметить, что возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20 находятся строящиеся объекты. Сам военный городок располагается под поселком Чебсара в Вологодской области - в 500 километрах от Москвы на север.

Фото: спутниковый снимок места базирования "Буревестника" (reuters.com)

Аналитик исследовательской организации CNA Декер Эвелет утверждает, что на изображении - девять строящихся площадок. Они расположены тремя группам, а вокруг них - земляные валы, которые должны защитить от атаки или случайной детонации на одной из площадок.

Также на снимке присутствуют здания, в которых, по мнению исследователя, может совершаться обслуживание ракеты и ее компонентов. При этом там находится комплекс из пяти бункеров для вероятного хранения ядерных боеголовок.

Исследователь утверждает, что это место предназначено для "крупной стационарной ракетной системы", которой, вероятно, и является "Буревестник".

Исследователь из Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис также придерживается такого мнения. Он считает, что снимки свидетельствуют о попытке развертывания "Буревестника".

В свою очередь член Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обратил внимание, что обычно Россия не размещает ракетные пусковые установки рядом с хранилищем ядерных боеголовок.