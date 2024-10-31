"До сих пор помню чувство вины". Где сейчас Мстислав Чернов, снявший "20 дней в Мариуполе"

Когда и как Мстислав стал фотографом и военным корреспондентом

Мстислав Чернов – украинский режиссер, видеограф, фотограф, военный корреспондент и писатель.

Родился Мстислав в 1985 году в Харькове. Фотографией начал заниматься в двадцатилетнем возрасте. Его карьера началась с местного информационного агентства MediaPort. В 2008 году он получил первую премию на местной фотовыставке "Харьков. Город глазами горожан". В этом же году прошла его первая выставка фотографий Musica per somnia.

В 2013 году Чернов завоевал первое место в конкурсе Фотограф года в номинации "Документальная фотография", также стал победителем Pentax Awards Ukraine и конкурса "Лучший прес-сфотограф Украины" в номинации "Портрет". Тогда же он возглавил общественную организацию "Украинская ассоциация профессиональных фотографов".

В этом же году Мстислав перешел от художественной и документальной фотографии к освещению конфликтов и войн. Толчком к этому стали протесты в Стамбуле в парке Гези и на площади Таксим, свидетелем которых он стал.

Когда в Украине начался Евромайдан, Чернов фиксировал события как корреспондент MediaPort и Unframe. Во время работы на него несколько раз нападали. В январе 2014 года он получил травмы ног и глаз от осколков светошумовой гранаты, которую у него умышленно бросил полицейский.

Мстислав Чернов является обладателем многочисленных премий и наград (фото: Getty Images)

С лета 2014 года Чернов начал работать журналистом Associated Press. Ему удалось сделать одни из первых фотографий места падения малайзийского боинга 777, который сбили россияне 14 июля под Донецком. За эти кадры его потом наградили премией "Молодой талант года" от Королевского телевизионного общества.

В последующие годы он как журналист Associated Press освещал темы военных, социальных конфликтов, глобального климатического кризиса. Чернов работал в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Нагорном Карабахе, Секторе Газа, Европе и Азии.

Также документировал миграционный кризис в Греции, Македонии, Хорватии, Словении, Венгрии, Австрии и Германии. Потом снимал пандемию Соvid-19 в Украине.

Чернов принимал участие в проектах ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных общественных организаций. Его фотографии и статьи публиковали в главных мировых изданиях, таких как NY ​​Times, Washington Post, Independent, Telegraph, BBC, Forbes, Dailymail и т.д.

В 2020 году Чернов выдал роман "Времена сновидений", который писал в течение 8 лет. В нем он раскрыл роль медиа в создании публичного коллективного опыта.

Как Чернов с командой снял фильм о Мариуполе

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину Чернов вместе с командой Associated Press приехал в Мариуполь. В течение 20 дней фотограф фиксировал события в городе: обстрелы оккупантов, работу врачей, жертв среди гражданских. Он один из первых снял последствия российской атаки на роддом №3.

Часть материала ему удалось отправить Associated Press через Интернет. На тот момент в городе было только одно место, где ловила связь.

Последнее, что сфотографировал Мстислав в Мариуполе – тело погибшего младенца.

"Я до сих пор помню то чувство вины, которое у меня было, когда я уезжал из Мариуполя. У меня перед глазами несколько дней стояло тело этого маленького ребенка, которое осталось в подвале больницы. После того, как мы уехали, люди в Мариуполе остались без "голоса", который мог бы рассказать об их страданиях", – поделился Чернов.

Почти 30 часов видео команда Associated Press вывезла с собой из Мариуполя 15 марта 2022 года через гуманитарный коридор. Мстислав и его коллега Евгений Малолетка стали последними журналистами, выехавшими из оккупированного города.

Благодаря фото и видео Чернова и его коллег, мир узнал о братских могилах в Мариуполе и других военных преступлениях россиян. За эти снимки команда получила многочисленные премии и награды.

Затем на основе вывезенных кадров смонтировали документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Над ним также работали Евгений Малолетка, Василиса Степаненко, Рейни Аронсон-Рат и Мишель Мизнер.

В январе 2023 года в США состоялась премьера фильма, в июле он вышел в прокат Америке, в августе – в Украине. За первые выходные национального проката фильм собрал более 530 тыс. грн, став самым кассовым украинским документальным фильмом в истории.

В мае 2024 фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

"Я хотел бы никогда не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города. Я отдал бы все это признание за то, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан из Украины. Я бы отдал это, чтобы они освободили всех заложников, солдат, защищавших нашу землю, гражданских, которые находятся в их тюрьмах", – сказал Чернов на вручении Оскара.

"20 дней в Мариуполе" также победил в премии "Золота дзиґа" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший документальный фильм".

Команда создателей документального фильма "20 дней в Мариуполе" (фото: Getty Images)

Где сейчас режиссер и чем занимается

В течение 2022-24 годов выставки фотографий Мстислава Чернова прошли практически по всему миру: Украина, США, Канада, Чехия, Франция, Индия, Германия, Грузия, Италия и в других странах. За свою деятельность он стал Лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Сейчас Мстислав Чернов завершает работу над новым фильмом о контрнаступлении ВСУ в 2023 году. Он с командой монтирует фильм в США.

"Мы сейчас спим в монтажной комнате", – рассказал режиссер во время Kyiv Media Week 2024 в начале октября.

Известно, что режиссер сам снял часть материала в июне, июле и октябре 2023 года во время наступления украинской армии на Херсонском направлении, а в августе и сентябре того же года он фиксировал события в Авдеевке и Клещиевке, что под Бахмутом.

Чернов также поделился, что довольно сложно искать финансирование за границей на кино о войне, даже несмотря на то, что у него уже имя и соответствующие контакты.

"Инвесторы боятся вкладывать средства на этапе производства, если герой или режиссер могут погибнуть. Гораздо легче найти деньги для готового продукта", – добавил Мстислав.

Также Чернов поделился со своими подписчиками в соцсетях, что его вдохновляет поколение документалистов, которые за последние 10 лет превратились из молодых фотографов в уважаемых во всем мире документалистов, с достоинством представляющих Украину.

"Я уверен, что сейчас их работа не менее важна, чем работа военных, медиков, волонтеров или спасателей, ведь следующие поколения будут знать о том, что происходит сейчас благодаря им", – написал Чернов.

Изредка Мстислав публикует посты, в которых делится кадрами своих коллег, что фиксируют события на фронте или обстрелы мирных городов.

"Мой родной город (Харьков – Ред.) уже более 2 лет был полем битвы. Авиаудары, беспилотники, ракеты. Дефицит электроэнергии и воды. Это фотографии моих талантливых коллег, которые продолжают репортажи из Харькова. Спасибо за вашу работу", – написал Мстислав.