Дошкольник из Индии попал в рейтинг ФИДЕ с рекордом

Саркар родился в январе 2021 года. В шахматы начал играть только год назад. А в октябре 2024-го он дебютировал в официальных соревнованиях.

Участвуя в открытом чемпионате штата Западный Бенгал среди детей до 9 лет, он набрал 5,5 очков из 8-ми возможных и занял 24-е место среди 140 игроков. Также соревновался в турнире со старшими соперниками (категория до 13 лет).

Там провел минимально необходимые пять матчей против шахматистов из мирового зачета, одержав победы над двумя рейтинговыми игроками в финальных раундах. Первый классический рейтинг ФИДЕ Саркара составил 1555 баллов.

По информации Hindustan Times, мальчик происходит из семьи, которая принадлежит к низшему среднему классу, и его родители не имели никакого представления о шахматах. Его мать рассказала, что сын, смотря YouTube, неожиданно проявил интерес к шахматным видео вместо предлагаемых ему роликов типа "Свинки Пеппы". Родители купили ему доску и фигуры, а затем отвели в местную шахматную школу.

Юному дарованию во время партий приходится сидеть на стопке стульев, чтобы добраться до доски. Он очень сосредоточен, может размышлять над партиями до восьми часов в день. Своим кумиром считает 16-го чемпиона мира – норвежца Магнуса Карлсена.

Самые молодые в рейтинге ФИДЕ: что известно

В мировом рейтинге, насчитывающем более 190 тысяч активных участников, индийский вундеркинд опередил Афнана Таджвара Айлана из Бангладеш. Предыдущий самый молодой шахматист старше Саркара на десять месяцев и имеет личный рейтинг 1542 пункта.

В списке ФИДЕ также есть еще двое участников, которым не исполнилось 6-ти лет. Это 4-летний Сантьяго Сото из Чили, имеющий рейтинг 1484 балла, и Ву Хао Ньен из Вьетнама (1473).