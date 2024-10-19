Анна Музычук вместе с россиянином выиграла "золото" чемпионата Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chessbase .

Украинка, которая в мировом женском рейтинге находится на восьмой строчке, выступала за клуб "Дуо Беньян Коста Калида" из Мурсии. Музычук с партнерами вырвали победу в последнем туре и с 10-ю баллами возглавили итоговую таблицу. Турнир проходил с 12 по 18 октября в городе Мелилья.

Командный чемпионат Испании – один из самых престижных групповых турниров в мире. Неудивительно, что во время его проведения местные клубы усиливаются известными легионерами.

За "Дуо Беньян", например, кроме украинской гроссмейстерки, играли россиянин, выступающий за Словению, Владимир Федосеев, румын Богдан-Даниэль Дяк, египтянин Бассем Амин, грузины Михеил Мчедлишвили и Нино Басиашвили. Вместе с испанскими мастерами они составили крепкий коллектив и завоевали "золото" в борьбе с другими клубами, где тоже было достаточно звездных легионеров.

Именно на этом турнире поймали на мошенничестве и с позором исключили из участников экс-украинца Кирилла Шевченко. Команда "Силла – Интегрант Коллетиус", в составе которой он начал турнир, несмотря на потерю игрока, финишировала третьей.

Что касается самого Шевченко, его решением ФИДЕ отстранили от всех соревнований до 2025 года. За это время представители международной федерации проведут детальное расследование инцидента.

Кто такая Анна Музычук

34-летняя украинская шахматистка, родившаяся во Львове. В 14 лет стала гроссмейстеркой среди женщин, в 22 – гроссмейстером в общей классификации. 4-я шахматистка в истории, которая достигла рейтинга 2600. Занимает 477-е место в мировом рейтинге всех шахматистов, и 8-е – среди женщин.

Двухкратная чемпионка мира по блицу также победила на мировом первенстве по быстрым шахматам. В "классике" играла в финале женского ЧМ-2017, где уступила Тань Чжуньи из Китая. В составе сборной Украины - победительница Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.

Имела несколько конфликтов с Федерацией шахмат Украины. В резултате одного из них в 2004-2014 годах выступала под флагом Словении. Отказалась от выступления за сборную Украины на Шахматной олимпиаде-2024. Младшая сестра Анны – Мария Музычук – в 2015 году стала чемпионкой мира. Сейчас Мария в женском рейтинге занимает 10-е место.