Без дождей, но с туманами: синоптики рассказали о погоде сегодня

Сегодня, 14 ноября, в Украине будет сухо, без дождей, но с туманами с утра сразу в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Без осадков
В западных, Винницкой, Киевской и Житомирской областях утром
днем 3-8 градусов тепла, в западной и южной частях 9-13 градусов.
Как уже сообщалось, уже на этой неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания.
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