Дожди, заморозки и холодный фронт: какая погода ждет украинцев сегодня

Сегодня атмосферный фронт сместился к южной окраине Украины. Он принесет небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток страны.
синоптика Наталью Диденко
По прогнозу, сегодня дожди возможны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. Северные области, значительная часть запада и вторая половина дня в центральной части останутся в сухой погоде.
"25-го сентября в Украине ожидается +12...+16 градусов, в южной части +15...+19", - отметила Диденко.
В то же время с 26 сентября вся территория Украины будет находиться под влиянием сухой солнечной, однако холодной погоды.
Также сообщается, что ближайшей ночью на западе и севере вероятны заморозки на почве. В ночные часы 26-27 сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток.
В Киеве 25 сентября ожидается сухая и солнечная, однако холодная погода.
"Ночью в столице предполагается +3...+6 градусов, на окраинах города возможны заморозки на почве. Завтра днем - +12...+15 градусов", - уточнила синоптик.
